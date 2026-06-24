윤종영 경기도의원 “연천교육의 미래, 현장 목소리에서 출발해야”



▲ 윤종영 의원이 「2026 연천형 교육발전특구 컨퍼런스」에 참석해 단상 위에서 축사를 전하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 농정해양위원회 부위원장인 윤종영 의원(국민의힘, 연천)이 연천 지역 교육 혁신과 지속 가능한 미래를 위한 소통의 장에 나섰다. 윤 의원은 최근 개최된 「2026 연천형 교육발전특구 컨퍼런스」에 참석해 축사를 전하고, 연천형 교육발전특구의 공식 비전 선포를 함께 축하했다.‘정주하고 싶은 곳 연천, 교육발전특구로 그리는 지속 가능한 미래’라는 주제로 열린 이번 컨퍼런스는 연천형 교육발전특구의 핵심 추진 방향과 주요 성과를 공유하고, 지역사회가 머리를 맞대어 연천 교육의 미래상을 모색하고자 마련됐다.이날 행사는 참석자 등록과 개회식을 시작으로, ‘연천 D.I.V.E. 희망의 빛’ 비전 선포식이 진행됐다. 이어 교육발전특구 우수 사례 발표, 주요 사업 추진 현황 공유, 홍보 영상 시청, 질의응답 및 퀴즈 운영 등이 다채롭게 이어졌다.윤 의원은 축사를 통해 최근 연천 지역 학부모들로부터 직접 수렴한 교육 현장의 생생한 민원과 건의 사항을 언급하며, 교육발전특구 정책이 철저히 현장 중심으로 추진되어야 한다는 점을 거듭 강조했다.그는 “최근 학부모님들로부터 학교 시설 개선, 통학 여건, 교육 프로그램 확대, 안전하고 안정적인 교육 환경 조성 등에 관한 절실한 의견을 직접 들었다”며 “이러한 건의 사항은 단순한 민원이 아니라 우리 아이들의 하루하루와 직결된 교육 현장의 과제”라고 밝혔다.이어 “학부모님들의 의견을 정리해 경기도교육청과 연천교육지원청 등 관계 기관에 검토를 요청했고, 현재 학교 관계자들과도 해결 방안을 논의하고 있다”며 “현장의 목소리가 행정 절차 속에서 묻히지 않도록 지속적으로 챙기겠다”고 전했다.또한 윤 의원은 연천의 미래가 아이들에게 달려 있음을 상기시키며 “아이들의 미래를 지키는 일은 지자체와 교육청, 의회, 학교, 학부모, 지역사회 모두의 책임”이라고 역설했다. 아울러 “경기도의회에서도 연천의 교육 여건 개선과 경기 북부 균형 발전을 위해 필요한 예산 및 제도적 지원이 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.한편 윤 의원은 그동안 연천 지역 초·중·고교의 교육 환경 개선과 공교육 경쟁력 강화를 위해 현장의 목소리를 상시 수렴해 왔으며, 교육 관계 기관들과 유기적인 협의를 지속하며 실질적인 변화를 이끌어내고 있다.양승현 리포터