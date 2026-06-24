박운기 “AI 활용한 주민의견 접수 시스템 시작합니다”

“주민 주권 확립 초석될 것”



박운기 서대문구청장 당선인.

서대문구 제공

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박운기 서울 서대문구청장 당선인이 인공(AI)을 활용한 주민의견 접수 시스템을 시작한다고 24일 밝혔다.스마트폰을 통해 누구나 민원과 정책 제안을 접수할 수 있는 소통 창구가 열린다. 주민이 소통 번호( 010-9573-2512)로 문자 메시지나 음성 등을 통해 자유롭게 의견을 남기면, AI 시스템이 실시간으로 분석하고 분류한다.별다른 본인 인증 절차 없이도 다양한 의견을 당선인에게 전달할 수 있다. 접수된 의견은 AI 시스템이 요약해 인수위원회가 검토할 예정이다. 향후 분과별 심층 회의를 거쳐 민선 9기 정책 보고서와 구정 비전 체계에 적극 반영될 예정이다.그동안 자치구 민원 접수 창구는 젊은 층이나 정보 취약 계층의 참여가 제한적이었지만 모바일을 활용한 AI시스템으로 문턱을 낮췄다.박 당선인은 “AI 소통 시스템 도입은 구민이 예산과 정책 과정에 직접 참여하는 주민 주권 확립의 초석이 될 것”이라며 “서대문구의 변화를 이끌어갈 구민 여러분의 생생한 목소리를 기다린다”라며 적극적인 참여를 당부했다.AI 주민의견 접수 시스템 다음달 공식 취임 이후에도 운영될 예정이다.서유미 기자