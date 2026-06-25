서성란 경기도의원 “감염병 대응은 검역 이후 지역사회 준비가 핵심”



▲ 서성란 의원이 제391회 정례회 제2차 본회의에서 경기도와 경기도교육청을 향해 선제적인 감염병 대응체계 점검을 촉구하는 5분 자유발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 서성란 의원(국민의힘, 의왕2)이 최근 아프리카 지역에서 확산 중인 에볼라 바이러스병과 관련해 경기도 차원의 선제적이고 철저한 감염병 대응체계 점검을 강력히 촉구했다.서 의원은 지난 24일 열린 제391회 정례회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 “에볼라 바이러스병은 환자나 사망자의 혈액, 체액 등에 접촉해 전파될 수 있는 제1급 감염병”이라며 “잠복기가 최대 21일에 이르고, 초기 증상이 발열·구토·설사 등 일반 감염병과 구분하기 어려운 만큼 예방 중심의 대비가 필요하다”고 밝혔다.이어 질병관리청이 국내 유입 가능성을 낮게 보면서도 위기경보 ‘관심’ 단계를 발령하고 검역을 강화한 조치를 언급하며 지역사회 대응의 중요성을 역설했다. 그는 “그러나 검역만으로 모든 대응이 끝나는 것은 아니다. 입국 당시 증상이 없더라도 잠복기 이후 지역사회에서 의심 증상이 나타날 수 있다”고 지적했다.특히 서 의원은 “검역은 국가의 책무이지만, 이후 대응은 지역의 준비 상태에서 갈린다”며 “보건소와 의료기관, 응급실과 119 이송체계, 시군 감염병 담당 부서, 경기도보건환경연구원, 감염병관리지원단이 유기적으로 움직일 수 있는지 확인해야 한다”고 강조했다.아울러 경기도가 위기경보 발령 사실을 각 시군과 관계기관에 전파한 것에 대해 “필요한 조치”라고 평가하면서도 단순 행정 처리에 그쳐서는 안 된다고 꼬집었다. 그는 “경기도가 위기경보 ‘관심’ 단계 발령 사실을 31개 시군과 관련 기관에 알린 것은 필요한 조치이지만, 공문 전달과 안내문 배포만으로는 충분하지 않다”며 “지금 필요한 것은 단순한 전달이 아니라 실제 작동 여부에 대한 확인”이라고 역설했다.이에 따라 서 의원은 감염병 대응 체계의 실효성을 높이기 위한 구체적인 방안으로 31개 시군 보건소의 비상 연락체계 가동 여부 점검, 의료기관의 해외여행력 확인 프로세스 및 의심 환자 격리 절차 점검, 119 이송체계 및 검체 의뢰 과정의 혼선 방지 대책 마련, 공공·민간 의료협력체계 구축 등을 상세히 주문했다.이와 함께 일선 학교 현장을 관할하는 경기도교육청의 적극적인 역할도 주문했다. 그는 대규모 공동생활이 이루어지는 교육시설의 특성을 고려해, 해외 방문 이력이 있는 학생과 교직원에 대한 철저한 안내, 의심 증상 발생 시 즉각적인 보고체계 확립, 예방수칙 전파 및 대응 매뉴얼의 사전 점검이 반드시 병행되어야 한다고 설명했다.발언을 마무리하며 서 의원은 “에볼라 바이러스병이 당장 경기도에 확산될 것이라고 말하는 것이 아니다”라며 “행정의 책임은 일이 벌어진 뒤 움직이는 것이 아니라, 일어나지 않도록 미리 살피는 데 있다”고 밝혔다.이어 “역할은 나뉘어 있지만 책임은 연결되어 있다”며 “도민의 안전을 위한 작은 점검이 위기 앞에서는 가장 큰 예방이 될 수 있는 만큼 경기도와 경기도교육청이 각자의 자리에서 미리 살피고 함께 대비해 달라”고 당부했다.양승현 리포터