김규창 경기도의회 부의장, 제11대 의원 퇴임식에서 공로패 수상



▲ 경기도의회 대회의실에서 열린 제11대 의원 퇴임식에서 김규창 부의장이 공로패와 꽃다발을 전달받은 후 김동연 경기도지사와 함께 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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김규창 경기도의회 부의장(국민의힘, 여주2)이 제11대 경기도의회 임기를 마무리하는 퇴임식에서 그간의 헌신적인 의정 활동과 공로를 인정받아 의장 공로패를 수상했다.경기도의회는 지난 24일 오전 도의회 대회의실에서 ‘제11대 경기도의회 의원 퇴임식’을 거행했다. 이날 행사에는 제11대 도의원 전원과 경기도 주요 간부 공무원들이 대거 참석해 자리를 함께했다.김 부의장은 제11대 경기도의회 후반기 부의장직을 역임하며 안정적인 의회 운영의 기틀을 마련하고, 여야 간 긴밀한 소통과 협치를 이끌어내는 데 중추적인 역할을 해왔다는 평을 받는다. 특히 철저한 현장 중심의 의정 활동을 바탕으로 도민 복지 향상과 지역 경제 활성화, 시급한 민생 현안 해결에 앞장선 점을 높이 인정받아 이번 공로패 수상자로 선정됐다.공로패를 받은 김 부의장은 “제11대 경기도의회 의원으로서, 그리고 부의장으로서 도민의 소중한 목소리를 대변할 수 있었던 것은 인생에서 가장 큰 영광이자 보람이었다”라며 “의정 활동이 원활하게 이루어질 수 있도록 아낌없는 성원을 보내주신 도민 여러분과 동료 의원, 그리고 공직자 여러분께 깊이 감사드린다”고 감사의 뜻을 전했다.이어 그는 “비록 11대 의회 임기는 마무리되지만, 앞으로도 변함없는 마음으로 경기도와 여주 지역 사회의 발전을 위해 할 수 있는 역할을 다하겠다”고 소회를 덧붙였다.한편 이날 퇴임식은 지난 의정 활동을 돌아보는 영상 시청을 시작으로 우수 의원연구단체 표창장 수여, 의장 감사패 및 공로패 시상, 단체 기념촬영 순으로 진행됐으며, 제11대 경기도의회의 공식적인 의정 여정을 뜻깊게 마무리하는 자리가 됐다.양승현 리포터