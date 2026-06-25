구미경 서울시의원, 예산 투명성 제고 공로로 ‘제7기 예산정책위 감사패’ 수상

제7기 예산정책위원회 활동 마무리

서울시 예산·결산 및 재정제도 개선 활동 수행

“시재정 투명성 높이는데 일조한 뜻깊은 시간”



서울시의회 제7기 예산정책위원회 해단식에서 신복자 위원장(왼쪽)과 구미경 시의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 구미경 의원(국민의힘, 성동2)은 지난 24일 개최된 ‘서울시의회 제7기 예산정책위원회 제4차 전체회의 및 해단식’에 참석해 지난 1년간의 뜻깊은 위원회 활동을 성공적으로 마무리했다.제7기 예산정책위원회는 서울시 및 시교육청의 예산·결산과 주요 재정사업에 대한 심도 있는 분석을 바탕으로, 재정제도 개선과 정책 대안 마련을 위한 활발한 연구 활동을 전개해 왔다. 특히 위원회는 한정된 재원이 시민들의 삶에 직결된 필요 분야에 효율적으로 투입되도록 긴밀한 논의를 이어왔으며, 이를 통해 서울시 재정의 건전성과 투명성을 한층 높이는 데 기여했다는 평가를 받고 있다.이날 회의에서는 그동안의 연구 성과를 공유하는 한편, 서울시와 서울시교육청의 재정 건전성 확보에 앞장서 온 위원들에게 감사패를 수여하는 뜻깊은 시간이 마련됐다. 특히 구 의원은 제1소위원회 위원으로 활동하며 예산의 투명성을 극대화하고 실효성 있는 정책 대안을 제시하는 등 지방재정 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패 수상의 영예를 안았다.구 의원은 “지난 1년간 예산정책위원회 위원으로 활동하며 시민의 소중한 세금이 꼭 필요한 곳에 효율적으로 쓰일 수 있도록 책임감을 갖고 임했다”며 “복잡한 재정 구조 속에서 합리적인 정책 대안을 모색하고 서울시 재정의 투명성과 건전성을 높이는 데 힘을 보탤 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다”고 밝혔다.이어 그는 “제11대 서울시의회 임기를 마무리하는 시점에 예산정책위원회 활동도 함께 마무리하게 되어 더욱 뜻깊게 생각한다”면서 “위원들과 함께 고민하고 연구했던 내용들이 앞으로도 서울시 재정 운영과 시민을 위한 정책에 의미 있는 밑거름이 되길 바란다”고 덧붙였다.류정임 리포터