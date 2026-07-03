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신상진 성남시장 유엔서 미래모빌리티 정책 소개

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뉴욕 주요 기관 방문 등 6박 8일 일정


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신상진 성남시장이 지난3월 16일 태국 방콕 유엔컨퍼런스센터에서 열린 유엔지역개발센터(UNCRD) 지속가능교통(EST) 아시아지역 회의 개회식에 참석하고 있다.
신상진 경기 성남시장이 미국 뉴욕에서 열리는 유엔(UN) 행사에 참석해 성남시의 미래모빌리티와 스마트도시 정책을 소개한다.

성남시는 신 시장이 4일 출국해 유엔본부와 뉴욕시 주요 기관을 방문하는 6박 8일 일정에 들어갔다고 3일 밝혔다.

신 시장은 7일 유엔본부에서 열리는 ‘유엔 고위급 정치포럼(HLPF)’ 공식 부대행사에서 인공지능(AI)과 자율주행 기술을 활용한 미래모빌리티 정책과 스마트도시 구축 사례를 발표한다.

이어 유엔 지역개발센터(UNCRD)와 만나 2027년 성남에서 열릴 예정인 ‘제17차 아시아 고위급 지속가능교통(EST) 포럼’의 성공적인 개최 방안을 논의한다.

8일에는 블룸버그 자선재단을 방문해 스마트도시와 도시혁신 분야 협력 방안을 협의한다. 9일에는 뉴욕시 교통국과 뉴욕시장운영실을 찾아 자율주행과 교통 데이터 활용, 데이터 기반 행정 운영 사례 등을 살펴보고 성남시 정책에 접목할 방안을 모색한다.

10일에는 주유엔 대한민국 대표부를 방문해 차지훈 대사와 만나 2027년 아시아 고위급 지속가능교통 포럼 개최를 위한 협력 방안을 논의할 예정이다.

신 시장은 “이번 방문을 계기로 성남시의 미래모빌리티와 스마트도시 정책을 국제사회에 알리고 세계 주요 도시와의 협력을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한상봉 기자
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