여수광양항만공사, 노사 합동 안전보건경영방침 선포

노사 한마음으로 안전 최우선 경영 선언



여수광양항만공사가 노사가 함께하는 ‘안전보건경영방침 선포식’을 개최했다. 왼쪽은 최관호 사장.



최관호 사장 등 여수광양항만공사 관계자들이 노사가 함께하는 ‘안전보건경영방침 선포식’을 기념사진을 찍고 있다.

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여수광양항만공사가 노사가 함께하는 ‘안전보건경영방침 선포식’을 갖고 안전 항만 조성에 박차를 가한다.지난 7일 공사 사옥에서 열린 선포식은 최관호 사장 취임 이후 지속적으로 강조해 온 안전중심 경영을 대내·외에 선포하기 위해 개최됐다. 노사가 함께 국민과 이해관계자, 임직원의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼는 안전경영 실천 의지를 다지기 위해 마련됐다.이번에 선포한 안전보건경영방침에는 건설공사를 포함한 현장 중심의 안전활동 강화와 근로자 안전 확보를 위한 실천방안을 담았다. 이를 통해 안전보건경영 체계를 한층 강화했다. 공사는 또 방침 수립 과정에서 현장 근로자들의 의견을 적극 반영하고, 전문가가 참여한 전략회의를 통해 현장성과 전문성을 높이는 등 실효성 있는 안전보건경영방침을 마련했다.최관호 사장은 “안전은 항만 경쟁력의 출발점이자 종착점이다”며 “앞으로도 노사가 긴밀히 협력해 임직원과 이해관계자는 물론 국민 모두가 안심하고 이용할 수 있는 항만을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.광양 최종필 기자