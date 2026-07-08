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무안군, ‘호남권 반도체’ 광주 군공항 부지 확정 환영…“군공항 이전 3대 요구 가시화돼야”

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김산 무안군수, “반도체 클러스터 광주 군 공항 부지로 확정 환영”
광주 민간공항 선 이전 등 무안군이 요구한 3대 조건… 이행 촉구


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무안군청 전경


정부가 호남권 반도체 클러스터 조성 사업 부지로 광주 군 공항 부지를 최종 결정한 가운데, 전남 무안군이 적극적인 환영의 뜻을 밝히며 광주 군 공항 이전 문제에 대한 구체적인 상생 해법 마련을 촉구하고 나섰다.

김산 무안군수는 지난 7일 공식 입장문을 내고 “정부가 호남권 반도체 클러스터 조성 사업 부지로 광주 군 공항 부지를 결정한 것을 크게 환영한다”며 “대한민국의 미래 경쟁력을 좌우할 첨단산업 기반이 호남에 구축됨으로써 국가 균형발전의 일대 전환점이 될 것”이라고 평가했다.

군은 광주 군 공항 부지를 중심으로 반도체 산업 생태계가 조성되면 ‘전남광주통합특별시’는 물론 서남권 전체의 산업 경쟁력이 대폭 강화될 것으로 기대하고 있다. 특히 무안국제공항의 항공 물류 인프라 인근에 대규모 배후 산업단지가 연계됨으로써 소재·부품·장비(소부장) 산업과 연구개발, 물류가 융합된 새로운 서남권 발전축이 마련될 것이라는 전망이다.

김 군수는 “이번 사업이 특정 지역의 개발을 넘어 전남·광주의 공동 발전과 서남권 상생 발전으로 이어질 수 있도록 적극 협력하겠다”며 “정부와 관계기관도 반도체 클러스터 조성과 연계해 무안국제공항 활성화, 지역 산업 기반 확충 등을 함께 추진해 달라”고 당부했다.

동시에 무안군은 이번 국가 사업 확정을 계기로 교착 상태에 머물러 있던 광주 군 공항 이전 문제 역시 속도감 있게 추진되어야 한다고 강조했다.

다만 군은 그동안 일관되게 제시해 온 ‘3대 전제 조건’의 조속한 이행을 다시 한번 명확히 했다. 무안군이 밝힌 3대 요구 조건은 ▲광주 민간공항의 무안국제공항 선(先) 이전 ▲전남광주특별시와 정부 차원의 1조원 규모 지원 ▲국가 차원의 획기적인 인센티브 제공 등이다.

지역 정가에서는 정부의 이번 반도체 클러스터 부지 확정이 무안국제공항 활성화 및 군 공항 이전 협상의 새로운 돌파구가 될 수 있을지 주목하고 있다.

임형주 기자
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