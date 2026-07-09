완도군, ‘완도형 워케이션’을 본격 운영

참가자 모집, 3박 체류 시 최대 30만 원 지원



완도형 워케이션 안내 이미지.

전남 완도군이 일과 휴식을 동시에 즐기는 ‘워케이션(Workation)’이 새로운 근무 문화 트렌드로 떠오름에 따라 ‘완도형 워케이션’을 본격 운영한다.

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지난 4월 전라남도 주관 ‘전남 블루 워케이션’ 공모에 선정돼 추진하게 된 이번 사업은 청정한 바다와 천혜의 자연환경을 보유한 완도만의 매력을 담아 기획됐다.현재 참가자를 모집 중이며 대상은 전라남도 외 지역에 있는 기업 임직원과 프리랜서, 개인 사업자로 ‘전남 워케이션’ 누리집을 통해 2박 3일 또는 3박 4일 중 상품을 선택해 신청할 수 있다.상품별로 참가비와 지원 사항은 차이가 있다.군은 참가자에게 체류에 따른 경제적 부담을 덜어주기 위해 1박당 10만원의 숙박비와 오피스 공간 제공, 차량 공유 업체 ‘쏘카’ 이용, 완도해양치유센터 이용료 할인, 워케이션 패스 등을 지원한다.워케이션 패스는 참가자가 지역 가맹 업체에서 이용할 수 있는 전자 쿠폰(‘sosok’ 앱 이용)으로 완도곰 카페와 햇살마루 체험 등 총 4회(1회당 1만원 지원) 이용할 수 있다.지원 혜택은 참가비에 포함돼 있어 현장에서는 별도 비용 없이 이용 가능하다.참가자들은 낮에는 바다가 보이는 공간에서 업무를 하고, 이후 휴식 시간에는 완도의 청정한 해양자원을 활용한 해양 치유를 하며 피로와 스트레스를 풀 수 있다.워케이션 참가 신청과 기타 자세한 내용은 ‘전남 워케이션’ 누리집에서 확인하거나 완도군청 관광실 관광정책팀(061-550-5410)으로 문의하면 된다.군 관계자는 “완도형 워케이션을 통해 일의 효율을 높이고 힐링하는 특별한 경험을 해보시길 바란다”며 “최적의 환경을 갖춘 체류형 관광 수요를 창출하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자