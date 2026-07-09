구로구, ‘전국학생로봇경진대회’ 개최…로봇인재 찾는다

7월 13일부터 8월 21일까지 참가 신청 접수

9월 19일 유한공업고 개최…전국 초중고 대상

로봇 창작·코딩·무선 조종 등 종목 운영



장인홍 구로구청장이 지난해 9월 열린 ‘제20회 전국학생로봇경진대회’에서 참가 학생들의 로봇 창작 작품을 살펴보고 있다.

구로구 제공

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구로구가 ‘제21회 전국학생로봇경진대회’ 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다. 대회는 9월 19일 유한공업고에서 열린다.올해로 21회째를 맞는 전국학생로봇경진대회는 ㈔한국학교로봇교육진흥회가 주최·주관하고 구로구를 비롯한 교육부, 과학기술정보통신부, 광운대 등이 후원하는 전국 규모의 대회다. 초중고 학생들이 로봇 제작과 프로그래밍 역량을 겨루며 미래 과학기술 인재로 성장할 수 있도록 매년 열린다.대회는 로봇 창작과 코딩, 조종 능력을 겨루는 총 3개 부문으로 진행된다. 창의적인 아이디어와 설계 역량을 평가하는 ‘로봇 창작’을 비롯해 당일 공개되는 과제를 수행하는 ‘로봇 코딩’, 무선 조종 기술을 겨루는 ‘로봇 조종’ 등이 운영될 예정이다.우수한 성적을 거둔 총 61개 팀에게는 국회의장상, 과학기술정보통신부장관상, 교육부장관상, 구로구청장상 등 다양한 상장이 수여된다.수상 결과는 10월 중 한국학교로봇교육진흥회 누리집을 통해 발표될 예정이다.참가 신청은 전국 초중고 학생을 대상으로 진행되며, 각 종목별 40팀을 접수한다. 7월 13일 오전 10시부터 8월 21일 오후 6시까지 한국학교로봇교육진흥회 누리집에서 참가 신청을 완료한 뒤 참가신청서와 재학증명서 등 관련 서류를 기한 내 등기우편으로 제출해야 한다.장인홍 구로구청장은 “전국학생로봇경진대회는 학생들이 과학기술에 대한 흥미를 키우고 창의적인 사고를 펼칠 수 있는 뜻깊은 무대”라며 “전국의 많은 학생들이 도전과 배움의 기회를 얻을 수 있도록 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.이범수 기자