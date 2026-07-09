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구로구, ‘전국학생로봇경진대회’ 개최…로봇인재 찾는다

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7월 13일부터 8월 21일까지 참가 신청 접수
9월 19일 유한공업고 개최…전국 초중고 대상
로봇 창작·코딩·무선 조종 등 종목 운영


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장인홍 구로구청장이 지난해 9월 열린 ‘제20회 전국학생로봇경진대회’에서 참가 학생들의 로봇 창작 작품을 살펴보고 있다.
구로구 제공


구로구가 ‘제21회 전국학생로봇경진대회’ 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다. 대회는 9월 19일 유한공업고에서 열린다.

올해로 21회째를 맞는 전국학생로봇경진대회는 ㈔한국학교로봇교육진흥회가 주최·주관하고 구로구를 비롯한 교육부, 과학기술정보통신부, 광운대 등이 후원하는 전국 규모의 대회다. 초중고 학생들이 로봇 제작과 프로그래밍 역량을 겨루며 미래 과학기술 인재로 성장할 수 있도록 매년 열린다.

대회는 로봇 창작과 코딩, 조종 능력을 겨루는 총 3개 부문으로 진행된다. 창의적인 아이디어와 설계 역량을 평가하는 ‘로봇 창작’을 비롯해 당일 공개되는 과제를 수행하는 ‘로봇 코딩’, 무선 조종 기술을 겨루는 ‘로봇 조종’ 등이 운영될 예정이다.

우수한 성적을 거둔 총 61개 팀에게는 국회의장상, 과학기술정보통신부장관상, 교육부장관상, 구로구청장상 등 다양한 상장이 수여된다.

수상 결과는 10월 중 한국학교로봇교육진흥회 누리집을 통해 발표될 예정이다.

참가 신청은 전국 초중고 학생을 대상으로 진행되며, 각 종목별 40팀을 접수한다. 7월 13일 오전 10시부터 8월 21일 오후 6시까지 한국학교로봇교육진흥회 누리집에서 참가 신청을 완료한 뒤 참가신청서와 재학증명서 등 관련 서류를 기한 내 등기우편으로 제출해야 한다.

장인홍 구로구청장은 “전국학생로봇경진대회는 학생들이 과학기술에 대한 흥미를 키우고 창의적인 사고를 펼칠 수 있는 뜻깊은 무대”라며 “전국의 많은 학생들이 도전과 배움의 기회를 얻을 수 있도록 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.

이범수 기자
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