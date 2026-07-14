‘광양 재정·경제 상황은?’···광양시, 15일 ‘광양대전환 시민보고회’

재정·경제 상황과 대응 방향 설명

민선9기 5대 대전환 전략 제시



광양시가 15일 광양제철소 백운아트홀에서 ‘민선9기 광양대전환 미래비전과 비상경제 시민보고회’ 를 개최한다.

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광양시가 오는 15일 포스코 광양제철소 백운아트홀에서 ‘민선9기 광양대전환 미래비전과 비상경제 시민보고회’를 열고 5대 대전환 전략을 제시하는 자리를 마련해 관심을 모은다. 시민과 경제·산업계, 기관·사회단체 관계자 등 600여명이 참석한다.무소속의 박성현 광양시장은 목포해양대학교 총장·여수광양항만공사 사장 재직시 조직을 국내 최고의 해운·항만 기관으로 성장시킨 경제 전문가로 불린다. 이번 보고회는 ‘위기를 넘어 호남 제1의 경제도시 광양’을 목표로 하고 있는 박 시장이 민선9기 출범 이후 처음으로 시민들에게 시정 운영 방향을 설명하는 자리다. 광양시가 직면한 재정·경제 상황을 투명하게 알리고, 위기 극복을 위한 비상경제 대응 방향과 광양의 새로운 미래비전을 제시하기 위해 마련됐다.시는 세입 감소와 의무지출 증가에 따른 지방재정 여건 악화, 철강 등 주력산업의 구조 전환, 내수 위축, 소상공인 경영난 등으로 지역경제의 어려움이 커지고 있다고 진단하고 있다.이에 따라 모든 사업을 원점에서 재검토하고 관행적·비효율적 지출을 과감히 줄이는 재정혁신을 추진할 방침이다. 다만 시민 안전과 필수 복지, 취약계층 보호 등 시민 생활과 직결되는 분야는 흔들림 없이 유지 할 방침이다.보고회에서는 광양시의 재정·경제 여건을 진단하고 재정혁신과 지역경제 회복을 위한 대응 방향을 설명한 뒤, 이를 민선9기 광양대전환 미래비전과 연결해 제시한다는 방침이다. 이어 민선 9기 시정비전과 5대 대전환 전략, 미래 성장동력 육성 방안, 취임 100일 중점과제 등을 통해 지속가능한 미래도시 광양의 청사진을 시민들과 공유할 계획이다.시 관계자는 “이번 시민보고회는 광양이 처한 재정·경제 현실을 시민들께 투명하게 알리고, 위기를 새로운 도약의 기회로 만들기 위한 민선9기의 실천 의지를 밝히는 자리다”며 “시민과 함께 광양의 새로운 미래를 만들어갈 수 있도록 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.광양 최종필 기자