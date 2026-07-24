폭염 속 경기지역 이주노동자 숙소 4420곳 전수조사

비닐하우스·컨테이너 등 주거환경 점검
적법시설 따져 위험하면 긴급 보호 조치
경기도가 폭염과 화재에 취약한 비닐하우스와 컨테이너 등에서 생활하는 이주노동자의 주거환경을 전수조사한다. 기록적인 폭염이 이어지는 가운데 주거용 비닐하우스 거주자의 안전 문제가 불거진 데 따른 조치다.
조사는 24일부터 다음 달 14일까지 3주간 도내 31개 시·군에서 진행한다. 대상은 농·축산·어업 분야 고용허가제와 계절근로제로 입국한 이주노동자가 머무는 숙소 4420곳이다.
조사에서는 비닐하우스와 컨테이너, 조립식 건축물 등 주거취약시설을 중심으로 숙소의 적법 여부와 화장실 등 기본 편의시설이 제대로 갖춰졌는지를 살핀다.
열악한 주거환경이 확인되면 경기도 기후보험과 복지사업을 연계해 긴급구호와 생활환경 개선을 지원한다. 농지 전용 등 필요한 절차를 거치지 않은 가설건축물을 숙소로 제공한 사업주에 대해서는 시·군과 협의해 행정절차를 밟을 예정이다.
안전상 계속 거주하기 어렵다고 판단되는 시설은 임시거주시설을 마련하는 등 긴급 보호조치도 한다. 의료·복지·상담 등 기존 이주민 지원사업과 연계해 생활 안정과 지역사회 정착도 지원한다.
한상봉 기자
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