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폭염 속 경기지역 이주노동자 숙소 4420곳 전수조사

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비닐하우스·컨테이너 등 주거환경 점검
적법시설 따져 위험하면 긴급 보호 조치


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경기도청 전경
폭염 속 이주노동자 숙소 4420곳 전수조사

경기도가 폭염과 화재에 취약한 비닐하우스와 컨테이너 등에서 생활하는 이주노동자의 주거환경을 전수조사한다. 기록적인 폭염이 이어지는 가운데 주거용 비닐하우스 거주자의 안전 문제가 불거진 데 따른 조치다.

조사는 24일부터 다음 달 14일까지 3주간 도내 31개 시·군에서 진행한다. 대상은 농·축산·어업 분야 고용허가제와 계절근로제로 입국한 이주노동자가 머무는 숙소 4420곳이다.

조사에서는 비닐하우스와 컨테이너, 조립식 건축물 등 주거취약시설을 중심으로 숙소의 적법 여부와 화장실 등 기본 편의시설이 제대로 갖춰졌는지를 살핀다.

열악한 주거환경이 확인되면 경기도 기후보험과 복지사업을 연계해 긴급구호와 생활환경 개선을 지원한다. 농지 전용 등 필요한 절차를 거치지 않은 가설건축물을 숙소로 제공한 사업주에 대해서는 시·군과 협의해 행정절차를 밟을 예정이다.

안전상 계속 거주하기 어렵다고 판단되는 시설은 임시거주시설을 마련하는 등 긴급 보호조치도 한다. 의료·복지·상담 등 기존 이주민 지원사업과 연계해 생활 안정과 지역사회 정착도 지원한다.

도는 인도적 보호와는 별개로 제도를 악용하거나 지역사회 질서를 해치는 행위에 대해서는 관계기관과 협력해 법과 원칙에 따라 대응하기로 했다. 지난 14일부터는 고용노동부, 시·군과 함께 산업현장과 이주노동자 숙소의 폭염 대응 실태도 점검하고 있다.

한상봉 기자
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