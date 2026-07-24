전국이 주목한 창작도시 ‘순천’···청년 창작자 199명 몰려

순천로드 창작캠프 참가 신청 경쟁률 2.5대 1

지원자 96%가 관외



사진은 지난해 열린 2025년 순천로드 창작캠프 참가자들이 순천만국가정원에서 기념 촬영을 하고 있는 모습.

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오는 27일 시작하는 ‘2026 순천로드 창작캠프’에 전국 각지 청년들이 몰려들었다. 청년 창작자들의 뜨거운 관심 속 총 199명이 지원해 2.5 대 1의 경쟁률을 기록했다.‘순천로드 창작캠프’는 전국의 웹툰, 애니메이션 분야 예비 창작자들이 순천에서 받은 영감을 바탕으로 콘텐츠 기획안을 도출하는 메이커톤 행사이다. 메이커톤은 만들다(Make)와 마라톤(Marathon)의 합성어다. 다양한 분야의 메이커들이 팀을 이뤄 일정 기간 안에 주어진 주제를 바탕으로 아이디어를 도출하는 활동을 의미한다.올해는 지난 6월 29일 모집을 시작해 7월 16일까지 웹툰 분야 114명, 애니메이션 분야 85명 등 총 199명이 지원했다. 웹툰, 애니메이션 분야별 40명씩 총 80명을 선발했다.특히 전체 지원자 가운데 191명(96%)이 관외 지역 출신이다. 청강문화산업대학교를 비롯한 일본, 미국 등 국내외 콘텐츠 특화 대학 출신과 현업 작가, 예비 창작자들까지 대거 지원해 순천이 전국적인 문화콘텐츠 창작 거점으로 뜨거운 관심을 받고 있음을 보여줬다.웹툰은 오는 27일부터 31일까지, 애니메이션은 8월 3일부터 8월 7일까지 각각 4박 5일간 순천만에코촌 일원에서 진행된다.참가자들은 현업 전문가의 밀착 멘토링과 특강, 기업 네트워킹 등을 통해 창작 역량을 높이게 된다. 우수 기획안은 전담 프로듀서와 연계해 작품 제작 지원과 창작지원금 지급 등 후속 프로그램을 지원받게 된다.시 관계자는 “청년이 찾아오는 도시에 미래가 있다”며 “창작캠프를 통해 전국의 우수한 콘텐츠 인재가 순천에 머물고, 기업에서 일하며, 새로운 콘텐츠를 만드는 선순환 구조를 구축해 순천을 대한민국 대표 문화콘텐츠 산업도시로 육성하겠다”고 말했다.지난해 열린 2025 순천로드 창작캠프에는 웹툰·애니메이션 분야별 35명씩 총 70명이 참여했다. 참가자의 90% 이상이 관외 창작자로 전국적인 관심을 받았다. 14편의 우수 기획안을 선정하고 전문가와 대중평가를 거쳐 최종 우수작 6편을 시상했다. 이 중 참가기업이 우수 창작자 3명을 채용하는 등 실질적인 취업 연계 성과도 거뒀다.순천 최종필 기자