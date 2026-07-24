“1만원 드립니다”…자동차전용도로 쓰레기 투기 제보하세요



서울 자동차전용도로 대상 쓰레기 무단 투기 집중관리 및 시민 제보 캠페인 포스터.

서울시 제공

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서울시설공단은 서울 자동차전용도로를 대상으로 쓰레기 무단 투기 집중 관리와 시민 제보 캠페인을 실시한다고 24일 밝혔다.최근 5년간 올림픽대로·강변북로·동부간선도로·내부순환로·북부간선도로·국회대로·양재대로·언주로·서부간선도로·강남순환로·우면산로·경부고속도로 일부 구간 등 12개 자동차전용도로에서 수거된 쓰레기는 연평균 약 160톤에 달한 것으로 나타났다. 지난해에만 157톤의 쓰레기가 수거됐으며, 종류도 스티로폼·종이상자·가구·가전제품·건축자재 등으로 다양했다.공단은 12개 자동차전용도로의 쓰레기 무단 투기를 예방하기 위해 카카오톡 채널을 활용한 시민 제보 캠페인을 진행한다. 시민 참여를 확대하기 위해 제보 1건당 1만원 상당의 포상금도 지급한다. 제보 대상에는 쓰레기 무단 투기뿐만 아니라 적재 상태가 불량하거나 덮개를 설치하지 않은 차량도 포함된다.카카오톡에서 ‘서울자동차전용도로 무단 투기’ 제보 채널을 추가한 뒤 차량 번호판을 식별할 수 있는 사진이나 동영상과 촬영 일시를 전송하면 된다.한국영 서울시설공단 이사장은 “무단 투기된 쓰레기는 도로 미관을 해치는 것을 넘어 낙하물 사고나 화재 등 2차 안전사고로 이어질 위험이 있다”며 “이번 캠페인을 통해 무단 투기를 예방하는 한편 상습 투기지점도 집중 관리해 쾌적한 도로 환경을 만들겠다. 시민 여러분의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.이범수 기자