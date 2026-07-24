구례군, ‘제25회 대한민국압화대전’ 수상작 발표

종합대상(대통령상)에 허해숙 작가 ‘내 사랑 오구구’



‘제25회 대한민국압화대전’ 대통령상을 수상한 허해숙 작가의 ’내 사랑 오구구’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

구례군이 ‘제25회 대한민국압화대전’ 종합대상(대통령상)에 허해숙 작가의 작품 ’내 사랑 오구구’를 최종 선정했다.올해 25회를 맞은 이번 대전은 국내외 출품·심사 규정과 시상 체계를 통합 운영하며 국제 공모전으로서의 공정성과 권위를 한층 강화하는 계기를 마련했다.종합대상(대통령상)은 1·2차 심사를 거쳐 대상에 선정된 4개 작품 중 온라인 대국민 투표 결과를 반영해 최종 선정됐다.허해숙 작가의 ‘내 사랑 오구구’는 꽃과 새 생명이 움트는 계절의 아름다움을 섬세하게 담아낸 작품이다. 생동감 있는 꽃과 새의 보금자리를 정교하게 표현해 심사위원단의 높은 평가를 받았다.이번 대전에는 한국·일본·중국·대만 등 4개국에서 압화와 보존화 작품이 출품됐다. 종합대상을 비롯한 대상 및 주요 수상작은 구례군농업기술센터 내 특별전시관에서 전시될 예정이다.장길선 구례군수는 “대한민국압화대전은 25년 동안 대한민국 압화 예술의 발전을 이끌며 세계적인 공모전으로 성장해 왔다”며 “앞으로도 공정하고 권위 있는 대회 운영을 통해 세계 압화 예술인들이 가장 참여하고 싶은 국제 공모전으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.구례 최종필 기자