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국·도비 지원 감소 지역화폐, 충전 한도 잇따라 낮춰

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용인 와이페이 카드


올해 국도비 지원 감소로 경기도 일부 기초자치단체의 지역화폐 충전 한도가 잇따라 축소되고 있다.

용인특례시는 8월부터 용인와이페이 인센티브 충전 한도를 조정한다고 27일 밝혔다.

국·도비 지원 감소로 예산이 조기 소진되는 상황이 반복되고 이용자가 늘어남에 따라 불가피하게 한도를 조정했다.

시는 월 최대 충전 한도를 50만 원에서 30만 원으로 낮췄다. 할인율은 기존과 동일한 10%를 유지한다. 인센티브 수혜 대상은 기존 3만 7000여 명에서 6만 700여 명으로 64% 늘었지만, 지난해 50만 원 한도 때 11만 명과 비교해 5만 명 가까이 줄었다.

지난해 국도비 포함 지역화폐 예산이 305억 원에서 올해 222억 원으로 줄었기 때문이다. 경기도 전체로 봤을 때 지난해 지역화폐 국비 예산이 1312억 원에서 올해 1092억 원으로 대폭 감소했다.

용인시는 또 충전 전 미리 접속한 이용자가 대기열을 선점하는 기존 방식에서 충전 개시 시각부터 모든 이용자가 동일한 조건에서 대기열에 진입하도록 개선한다.

앞서 평택시는 카드 기준으로 지역화폐 월 충전 한도액을 80만 원에서 50만 원, 광명시는 70만 원에서 50만 원, 안양시와 과천시도 월 30만 원에서 20만 원으로 축소했다.

안승순 기자
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