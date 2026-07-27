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광진구, 장학생 103명 선발…지원 대상 47% 확대

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지난해보다 선발인원 70명→103명 확대
초중고생 62명, 대학생 41명 선발
총 3억여원 규모 지원…31일까지 접수


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김경호 광진구청장이 구청장실에서 활짝 웃고 있다.
광진구 제공


서울 광진구가 미래 인재 육성을 위해 2026년도 광진구 장학생 103명을 선발한다고 27일 밝혔다.

선발 인원은 일반 장학생 73명과 특기 장학생 30명으로 총 103명이다. 이 가운데 초중고생 62명과 대학생 41명을 선발한다. 선발인원은 지난해 70명에서 47.1% 늘어났다. 총 지원 규모는 3억여 원이다. 1인당 지원 금액은 지난해와 동일하게 유지하면서 장학금 혜택을 받는 학생을 늘렸다.

일반 장학생은 일정 성적 기준을 충족하는 경제적으로 어려운 고등학생과 대학생이 대상이다. 특기 장학생은 예체능 분야에 소질과 재능이 뛰어난 초중고생으로 2024년부터 2026년까지 전국 시군구 단위 이상의 문화·예술·체육대회에서 입상한 실적이 있으면 신청할 수 있다.

대상은 광진구에 1년 이상 계속 주민등록을 두고 거주하는 학생이다. 다만 지난해 광진구 장학생으로 선발됐거나 올해 광진구 및 다른 지방자치단체 또는 민간단체 등으로부터 장학금을 받은 학생은 선발 대상에서 제외된다.

신청을 원하는 학생은 31일까지 구비서류를 갖춰 관할 동주민센터로 방문하면 된다. 결과는 9월 중 개별적으로 안내할 예정이다.

김경호 광진구청장은 “장학금이 학생들의 꿈과 도전을 응원하는 든든한 디딤돌이 되길 바란다”며 “앞으로도 더 많은 학생들이 경제적 부담 없이 학업에 전념하고 미래를 준비할 수 있도록 인재 육성과 교육 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이범수 기자
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