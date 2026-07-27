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곡성군, 여름 휴가철 고향사랑기부제 이벤트 진행

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추첨 통해 총 300명에게 아이스크림 교환권 등 경품 제공


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곡성군 고향사랑기부 이벤트 홍보물.


전남광주특별시 곡성군이 여름 휴가철을 맞아 고향사랑기부제 참여 확산과 기부자들에게 감사의 마음을 전하기 위해 ‘여름엔 고향사랑 ON, 곡성군 고향사랑기부제 이벤트’를 진행한다.

이번 이벤트는 7월 27일부터 8월 30일까지 5주간 진행되며 이벤트 기간에 고향사랑e음과 위기브, 웰로 등 민간 플랫폼을 통해 곡성군에 10만 원 이상 기부하면 자동으로 이벤트에 응모된다.

추첨을 통해 총 300명에게 경품을 제공하며 메가커피 모바일 금액권(5천 원권) 200명과 배스킨라빈스 파인트 아이스크림 교환권 100명을 선정해 증정한다.

무더운 여름철에 어울리는 경품을 통해 기부자들에게 즐거움을 선사하고 고향사랑기부에 참여하는 의미와 만족감을 더욱 높이기 위한 이벤트다.

군 관계자는 “여름 휴가철을 맞아 마련한 이번 이벤트가 고향사랑기부에 대한 관심을 높이는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 기부자들이 만족할 수 있는 다양한 답례품과 차별화된 이벤트를 지속 운영해 고향사랑기부 문화 확산에 힘쓰겠다”라고 말했다.

한편 고향사랑기부는 고향사랑e음을 비롯해 위기브, 웰로 등 민간 플랫폼과 시중 은행 앱을 통해 간편하게 참여할 수 있으며 기부자는 세액공제와 지역 특산품 답례품을 받을 수 있으며 이번 이벤트 기간에는 추가 경품 당첨의 기회도 얻을 수 있다.

곡성 류지홍 기자
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