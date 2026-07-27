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완도군, 첨단 유자 가공 공장 건립 협약

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완도 유자 전량 수매·가공, 유자 브랜드 상품 개발 추진


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김신 군수와 (주)글로벌냉동식품 관계자가 지난 22일 완도군청에서 유자 가공 공장 건립에 대해 논의하고 있다.


전남광주특별시 완도군에 200억 원 규모의 최첨단·대형 유자 가공 공장이 들어선다.

완도군과 ㈜글로벌냉동식품은 지난 22일 완도군청에서 유자 농민들의 숙원이었던 유자 가공 공장 건립에 대한 투자 협약을 했다.

유자 가공 공장은 완도군 고금면에 대지 3300㎡에 첨단 가공시설 라인 2개를 갖춘 생산동과 집하장, 저온 창고 및 식품안전관리인증(HACCP) 시설 등이 들어선다.

이번 협약으로 ㈜글로벌냉동식품은 사업비 200억 원 투자 및 완도군에서 생산된 유자 전량 수매·가공, 완도 유자 브랜드 상품 개발, 국내 소비 판로 및 수출 확대 등을 추진한다.

공장은 올해 10월 중 착공 예정이며, 완공 시 해마다 생산되는 3천 톤 정도의 유자를 완도에서 수매·가공할 수 있게 됨으로써 700여 유자 농가의 어려움을 덜어줄 수 있을 것으로 기대된다.

그동안 완도에서 생산된 유자는 전량 수매·유통이 어려워 농협이 일부 수매했으며, 가격 하락으로 인해 유자 농가에서는 어려움을 겪어왔다.

군은 유자 가공 공장 건립과 연계해 ‘완도군 유자 산업 발전 계획’ 수립과 유기농 명품 유자 육성, 최고 품질 유자 단지화 사업 등을 추진해 고품질 유자를 생산할 계획이다.

김 신 군수는 “유자 가공 공장을 조기에 착공해 농업인 소득 향상 및 완도 유자 산업 발전을 앞당기겠다”며 “앞으로도 유자 산업 발전을 위한 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

한편 ㈜글로벌냉동식품은 경기도에 본사 및 물류센터 2개소를 갖추고 중국과 베트남에 해외 공장을 보유한 연 매출 1000억 원 이상의 농산물 가공 및 수출 전문 기업이다.

완도 류지홍 기자
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