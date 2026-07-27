국립순천대, 통합특별시의 ‘통합의료벨트’ 제안 거부

순천 ‘메디컬 특화지구’ 지정

목포대 의과대학 설립·의대병원 신축 또는 이전



동부권 의료혁신타운 조감도



서부권 메디컬타운 조감도

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국립순천대학교가 대학 측과의 사전 협의나 공식적인 의견 수렴 절차 없이 일방적으로 발표한 전남광주통합특별시의 ‘초광역 통합의료벨트’구상에 깊은 유감을 표명하고 나섰다.국립순천대는 27일 국립목포대와 자율적이고 대등한 통합 협의를 진행하려고 하는 시점에서 통합특별시가 양 대학의 자율적인 협의 과정과 노력을 철저히 무시한 채 대학의 의견이 전혀 반영되지 않은 정책 구상을 공개하며 지역 사회의 혼란을 더욱 가중시키고 있다고 비난했다.특히 국립순천대는 “이번 발표 내용 중 서부권에는 ‘의과대학 및 의대병원 신축·이전’을 명시한 반면 동부권에는 순천의료원 등 기존 병원 재편·활용 수준으로 언급한 것은 동부권 의과대학 및 대학병원 설립을 간절히 바라는 동부권 100만 지역민들의 염원을 외면하고 이미 답을 정해 놓은 불공정하고 편향된 구상이다”고 반발했다. 이어 “이같은 통합특별시의 일방적인 행태는 동·서부 간 의료 불균형을 해소하기는커녕 오히려 지역 간 의료 격차를 고착화하고, 불필요한 지역 갈등을 부추기는 심각한 결과를 초래할 것이다”고 경고했다.국립순천대 관계자는 “동부권 시민의 생명권과 직결된 핵심 인프라를 단순 재편해 축소하려는 시도를 즉각 중단하고, 동부권 주민들이 납득할 수 있는 공정하고 대등한 통합 의대·병원 설치 방안을 마련하라”고 요구했다.이병운 순천대 총장은 “동부권 시민들의 올바른 의료권 확보와 진정한 의미의 ‘동·서 상생 균형 통합’이 이뤄질 수 있도록 끝까지 단호하게 대응할 것이다”고 밝혔다.이날 통합특별시는 순천에 성가롤로병원 일대를 ‘메디컬 특화지구’로 지정하고, 목포에는 목포한국병원과 목포의료원 등을 연계한 서부권 메디컬타운을 구축하겠다고 발표했다. 목포대에 의과대학 설립과 의대병원 신축 또는 이전을 결정했다.순천 최종필 기자