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영암군, 직업교육훈련 고도화로 여성 일자리 확대

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AI 사무·이커머스·스마트케어 과정 신설 등 논의


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영암군이 지난 22일 달빛청춘마루 대회의실에서 여성일자리 협의체 정기회의를 하고 있다.


전남광주특별시 영암군이 여성 맞춤형 직업교육훈련 고도화를 통해 여성 일자리 확대에 나선다.

군은 지난 22일 달빛청춘마루 대회의실에서 2026년 제2차 여성일자리협의체 회의를 열고, 여성 맞춤형 직업교육훈련 고도화 방안과 2027년도 직업교육훈련 운영 방향을 논의했다.

이날 협의체는 기존 조선업 중심 교육과정을 산업 환경 변화에 맞춰 재편하고, 생성형 AI와 디지털 기술을 활용한 신규 교육과정을 중점 검토했다.

주요 과정은 AI 멀티 사무원 양성 과정과 지역자원 활용 AI 이커머스 전문가 양성 과정, 스마트케어 행정·사회복지 실무 양성 과정이다.

AI 멀티 사무원 양성 과정은 생성형 AI를 활용한 사무 실무 역량을 키우고, AI 이커머스 전문가 양성 과정은 지역 농특산물의 온라인 판로 확대와 디지털 마케팅 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.

스마트케어 행정·사회복지 실무 양성 과정은 초고령사회에 필요한 사회복지 행정 전문 인력 양성을 목표로 한다.

영암군은 협의체에서 제시된 의견을 반영해 2027년도 여성 직업교육훈련 과정을 확정하고, 지역기업과 연계한 맞춤형 취업 지원도 함께 추진할 계획이다.

한재진 영암군 관광문화복지국장은 “지역 산업환경과 여성들의 취업 수요를 반영한 직업교육훈련 고도화를 통해 실질적인 취업 중심 교육과정을 마련하겠다”며 “변화하는 산업 환경에 맞춰 여성들이 새로운 분야의 경제활동에 참여할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

영암 류지홍 기자
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