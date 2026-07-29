전남광주특별시-시구군, 반도체산업 통한 공동 성장 협약

첫 단체장 상생협력간담회서 사업 성공·성과 특별시 전역 확산 협력



민형배 전남광주특별시장이 29일 무안청사에서 ‘전남광주특별시-시·구·군 상생협력 간담회’를 하고 있다.

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전남광주특별시 민형배 시장과 27개 시·구·군 단체장들이 29일 무안청사 왕인실에서 상생협력간담회를 열고 호남권 반도체 클러스터 조성과 지역 현안 공동 대응을 위한 협력체계 구축에 나섰다.이번 간담회는 통합특별시 출범 이후 처음 열린 단체장 회의로, 상시 협력체계 구축과 지역 현안 공동 논의의 장으로 진행됐다.특히 미래 성장동력인 호남권 반도체 클러스터 조성 전략을 공유하고, 반도체 산업 공동 성장을 위한 협력 기반 마련을 중점 논의했다.이날 회의는 반도체산업지원단으로부터 호남권 반도체 클러스터 조성 전략을 보고받고 민형배 시장 주재로 상생협력 방안을 토론하며 지역 현안 해결을 위한 협력과제를 논의했다.이어 민형배 시장과 시장·구청장·군수들은 ‘반도체 산업 공동 성장을 위한 상생협력 협약’을 하고, 성공적인 반도체 산업 생태계 조성을 위해 협력하기로 뜻을 모았다.협약에는 반도체 메가 클러스터 성공을 위한 협력체계 구축과 용지 공급과 기반 시설 확충 등 기업하기 좋은 투자 환경 조성, 지역 대학·연구기관·기업과 연계한 전문 인재 양성 및 산학연 협력, 지역 특화산업과 연계한 균형발전과 공동 성장 추진 등 4개 분야의 협력과제가 담겼다.전남광주특별시와 27개 시·구·군은 행·재정적 지원과 제도 개선을 함께 추진하며 반도체 산업의 성과가 특별시 전역으로 확산하도록 긴밀한 협력체계를 이어가기로 했다.민형배 시장은 “896조 원 규모의 반도체 투자의 거대한 기회를 시민의 삶으로 이어가기 위해서는 27개 시·구·군의 강점을 하나의 성장지도 위에 잘 엮어야 한다”며 “다른 시·도가 부러워하는 상생협력, 대한민국에서 제일 손발 잘 맞는 지역 정부를 함께 만들자”고 강조했다.전남광주통합특별시는 앞으로 시장·구청장·군수와의 정례 회의를 운영하며 주요 정책을 공동으로 협의하고, 시·구·군과 함께 지역 현안을 해결하는 협력 행정을 지속 확대할 계획이다.무안 류지홍 기자