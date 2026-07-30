동작 홍보대사 된 ‘아나운서 출신’ 조충현·황유주



류삼영(가운데) 서울 동작구청장이 지난 24일 구청장실에서 열린 동작구 홍보대사 위촉식에서 홍보대사로 임명된 방송인 조충현(오른쪽), 황유주(왼쪽)와 함께 기념촬영을 하고 있다.

동작구 제공

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서울 동작구는 방송인 조충현과 황유주를 동작구 홍보대사로 위촉했다고 29일 밝혔다.KBS 아나운서 공채 38기 출신인 방송인 조충현은 동작구에서 태어나 초·중·고등학교와 대학교까지 이곳에서 다녔다. 지난 1일 민선 9기 동작구청장 취임식 사회를 맡아 안정적 진행을 선보이기도 했다. 스포츠 아나운서 출신 방송인 황유주는 20만 팔로워를 보유한 인플루언서로 젊은층에 동작구를 알리는 데 큰 역할을 할 것으로 구는 기대하고 있다.지난 24일 구청장실에서 위촉식을 통해 정식 홍보대사가 된 두 사람은 앞으로 2년 동안 구정 주요 행사에 참여해 구 정책 홍보와 소식지 및 영상 등 홍보물 제작에도 함께할 예정이다.조충현은 “나고 자란 동작구의 홍보대사로 함께하게 돼 더욱 뜻깊고 영광스럽다”며 “동작구에 필요한 곳이라면 어디든 달려가겠다”고 소감을 전했다. 황유주도 “소셜미디어(SNS)를 비롯해 다양한 방식으로 동작구를 알리는 데 최선을 다하겠다”고 다짐했다.류삼영 구청장은 “동작구를 더욱 유명하고 매력적인 도시로 만들어가기 위해 다양한 사업을 추진하고 있는 만큼, 두 분께서도 적극적으로 힘을 보태주시길 기대한다”고 밝혔다.박재홍 기자