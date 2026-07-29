남종섭 경기도의회 의장, 서울시의회 방문...‘지방의회법 제정’ 광역 연대 주력

남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당, 용인 3)이 지방의회법의 조속한 제정을 위한 광역의회 간 협력을 넓히기 위해 서울특별시의회를 방문했다.
남 의장은 29일 서울특별시의회를 찾아 임만균 의장 등 관계자들과 회동을 갖고, 지방의회법 제정을 위해 전국 광역의회가 더욱 긴밀한 연대와 공동 대응에 나서야 한다는 데 뜻을 모았다. 이번 서울 방문은 인천·제주, 충북권, 호남권 등에 이은 광역의회 연대 행보의 일환으로 진행됐다.
이날 회동에서 양 의장은 대한민국시도의회의장협의회를 중심으로 초광역적 협력을 확대하고, 국회 및 정부를 상대로 한 설득 작업을 지속하는 등 법안 제정을 위한 공동 행보를 이어가기로 합의했다.
남종섭 의장은 “지역은 달라도 지방의회법 제정을 바라는 전국 광역의회의 뜻은 하나”라며 “이러한 공감대를 하나의 강력한 목소리로 모아 실질적 결실로 이어가야 한다”고 말했다.
한편, 남 의장은 지난 15일 인천·제주, 22일 충북·세종·대전, 24일 전북 시도의회를 순회 방문하고, 28일에는 전남광주통합특별시의회 의장과 회동하는 등 광역의회 간 탄탄한 연대 전선을 지속적으로 넓혀가고 있다.
한편, 제12대 서울특별시의회의 의원 정수는 총 118명으로, 전국 16개 시·도의회 중 167명인 경기도의회에 이어 두 번째로 규모가 크다.
양승현 리포터