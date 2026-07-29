강동 명일동 2036년까지 1만 4502가구로…5개 단지 정비구역 지정

지상 49층 규모 주거단지 조성 목표



서울 강동구 명일동 일대 재건축정비사업 현황도.

강동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강동구는 지난 23일 명일우성아파트가 재건축 정비구역으로 지정 고시되면서 명일동 일대 재건축 5개 단지의 정비구역 지정이 모두 완료됐다고 29일 밝혔다.명일우성 지정 고시로 고덕현대, 명일신동아, 고덕주공9단지, 명일한양 등 명일동 5개 단지 모두 정비구역 지정이 완료됐다. 이들 단지는 대부분 1980년대 중반 준공된 노후 주거지다.명일동 일대는 5개 단지를 포함해 현재 총 12개 단지가 정비사업을 추진 중이다. 구는 2036년까지 기존 8862가구에서 1만 4502가구로 늘어나는 지상 49층 규모의 주거단지 조성을 목표로 한다.명일동 5개 단지는 시 신속통합기획 방식으로 재건축을 추진해 왔다. 구는 사업 과정에서 ‘재건축·재개발 태스크포스(TF) 회의’를 운영하며 단지별 현안과 진행 상황을 공유하고 관계 부서와 협의해 사업 기간을 단축할 수 있었다.이수희 구청장은 “명일동 정비구역 지정은 구 재건축에서 신속통합기획을 적용한 첫 사례”라며 “조합 설립, 사업 시행 인가 등 후속 절차에서 민관이 긴밀히 협력해 재건축 사업이 빠르게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자