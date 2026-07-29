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강동 명일동 2036년까지 1만 4502가구로…5개 단지 정비구역 지정

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지상 49층 규모 주거단지 조성 목표


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서울 강동구 명일동 일대 재건축정비사업 현황도.
강동구 제공


서울 강동구는 지난 23일 명일우성아파트가 재건축 정비구역으로 지정 고시되면서 명일동 일대 재건축 5개 단지의 정비구역 지정이 모두 완료됐다고 29일 밝혔다.

명일우성 지정 고시로 고덕현대, 명일신동아, 고덕주공9단지, 명일한양 등 명일동 5개 단지 모두 정비구역 지정이 완료됐다. 이들 단지는 대부분 1980년대 중반 준공된 노후 주거지다.

명일동 일대는 5개 단지를 포함해 현재 총 12개 단지가 정비사업을 추진 중이다. 구는 2036년까지 기존 8862가구에서 1만 4502가구로 늘어나는 지상 49층 규모의 주거단지 조성을 목표로 한다.

명일동 5개 단지는 시 신속통합기획 방식으로 재건축을 추진해 왔다. 구는 사업 과정에서 ‘재건축·재개발 태스크포스(TF) 회의’를 운영하며 단지별 현안과 진행 상황을 공유하고 관계 부서와 협의해 사업 기간을 단축할 수 있었다.

이수희 구청장은 “명일동 정비구역 지정은 구 재건축에서 신속통합기획을 적용한 첫 사례”라며 “조합 설립, 사업 시행 인가 등 후속 절차에서 민관이 긴밀히 협력해 재건축 사업이 빠르게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.


송현주 기자
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