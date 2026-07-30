조상호 “나성동 국제 문화예술 거점…임기 내 백화점 착공”

내달 28일까지 25개 읍면동 주민과 대화



조상호 세종시장이 29일 나성동 시민과의 대화에서 발언하고 있다. 세종시 제공

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조상호 세종시장이 핵심구역인 박물관단지와 나성동을 문화예술 분야 국제적 거점으로 육성하겠다고 밝혔다. 중심상업지역인 나성동에 방치된 백화점 용지는 임기 내 착공 계획을 강조했다.30일 세종시에 따르면 조 시장은 전날 나성동 행정복지센터에서 열린 ‘시민과의 대화’에 참석해 행정수도 세종 완성과 관련한 진전을 거론하며 이같이 말했다. 그는 “국회와 대통령 세종 집무실과 국립박물관단지, 중심상업지 등이 위치한 나성동을 국제적인 문화예술의 거점으로 조성하겠다”고 밝혔다. 앞서 조 시장은 지방선거 당시 나성동에 세계적 수준의 문화·공연·전시 인프라를 확충하고 유동 인구 확대를 위해 문화예술 특구 지정을 공약한 바 있다.상가 공실과 방치된 백화점 용지와 관련해 “기존의 발상을 뛰어넘는 접근이 필요하다”면서 “백화점 부지는 고도와 용도 제한을 푸는 파격적인 혜택이 필요하다”고 진단했다. 조 시장은 “우리가 기대하는 시설이 들어서려면 부지가격과 교통 대책 등을 고려해야 한다”면서 “임기 중 사업자를 확정하고 착공까지 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.시민들은 고려 말 임난수 장군을 모신 ‘독락정’ 역사공원 개방과 제천변 미인수 공공시설 관리 강화 등을 건의했다.조 시장은 “독락정 역사공원은 한국토지주택공사로부터 인수하기 전 마무리 단계에 접어든 것으로 안다”면서 “독락정뿐 아니라 미인수 시설에 대해 주기적인 시설 관리를 요청하겠다”고 밝혔다.이어 ‘여민동행폰’ 번호를 공개하며 시정에 적극적인 관심과 참여를 당부했다. 조 시장은 내달 28일까지 25개 읍면동 주민과의 대화를 진행할 예정이다.세종 박승기 기자