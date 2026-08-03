여수지구촌사랑나눔회, 의료봉사로 국제 나눔 실천

의료봉사와 의료·구호 물품 지원, 여수백병원 앰뷸런스 기증
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|여수지구촌사랑나눔회가 필리핀 산페드로시에서 의료봉사 활동을 펼치고 있다.
(사)여수지구촌사랑나눔회 필리핀 의료봉사단이 지난 7월 25일부터 30일까지 필리핀 산페드로시에서 의료봉사 활동을 펼치며 국제 나눔을 실천했다.
여수제일병원 강병석 원장과 여수모아치과병원 오민제 원장 등 의사 11명과 간호사 3명, 자원봉사자 16명 등 총 30명으로 구성된 의료봉사단은 산안토니오·라구엘타·파시타 등 필리핀 3개 마을 주민을 대상으로 의료봉사 활동과 의료·구호 물품을 지원했다.
이번 의료봉사 활동은 여수시 보조금 5000만 원과 자부담 3720만 원으로 추진됐다. 의료봉사단은 치과 진료 장비 등 90여 종의 의료기기와 185종의 의약품, 치약‧칫솔 400세트, 영양제 10만 정, 구충제 2만 5천 정 등 의료‧구호 물품도 지원했다.
특히 여수백병원은 앰뷸런스 1대를 산페드로시에 기증해 현지 응급의료체계 개선에 힘을 보탰다.
(사)여수지구촌사랑나눔회는 2007년부터 해외 의료봉사를 이어오고 있으며, 지금까지 22차례에 걸쳐 아프리카와 동남아시아 등 여러 국가에서 의료봉사와 구호 활동을 펼치며 국제 인도주의 가치 확산에 기여하고 있다.
여수 류지홍 기자
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