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여수지구촌사랑나눔회, 의료봉사로 국제 나눔 실천

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의료봉사와 의료·구호 물품 지원, 여수백병원 앰뷸런스 기증
여수지구촌사랑나눔회가 필리핀 산페드로시에서 의료봉사 활동을 펼치고 있다.


(사)여수지구촌사랑나눔회 필리핀 의료봉사단이 지난 7월 25일부터 30일까지 필리핀 산페드로시에서 의료봉사 활동을 펼치며 국제 나눔을 실천했다.

여수제일병원 강병석 원장과 여수모아치과병원 오민제 원장 등 의사 11명과 간호사 3명, 자원봉사자 16명 등 총 30명으로 구성된 의료봉사단은 산안토니오·라구엘타·파시타 등 필리핀 3개 마을 주민을 대상으로 의료봉사 활동과 의료·구호 물품을 지원했다.

이번 의료봉사 활동은 여수시 보조금 5000만 원과 자부담 3720만 원으로 추진됐다. 의료봉사단은 치과 진료 장비 등 90여 종의 의료기기와 185종의 의약품, 치약‧칫솔 400세트, 영양제 10만 정, 구충제 2만 5천 정 등 의료‧구호 물품도 지원했다.

특히 여수백병원은 앰뷸런스 1대를 산페드로시에 기증해 현지 응급의료체계 개선에 힘을 보탰다.

(사)여수지구촌사랑나눔회는 2007년부터 해외 의료봉사를 이어오고 있으며, 지금까지 22차례에 걸쳐 아프리카와 동남아시아 등 여러 국가에서 의료봉사와 구호 활동을 펼치며 국제 인도주의 가치 확산에 기여하고 있다.

서영학 여수시장은 “따뜻한 국제 나눔을 실천해 주신 의료진과 자원봉사자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “이번 의료봉사가 여수시의 따뜻한 마음을 지구촌에 전하고 국제 우호 협력을 더욱 굳건히 하는 소중한 밑거름이 될 것”이라고 말했다.

여수 류지홍 기자
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