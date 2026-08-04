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용인~성남 고속도로 ‘샛별마을 통과’ 반대…우회 요구

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성남시, 재건축 선도지구·주거환경 영향 우려
국토부 “교통난 해소 기대 … 주민 의견 검토”


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국토교통부가 추진 중인 용인~성남 민자고속도로 노선도
경기 성남시가 국토교통부가 추진 중인 용인~성남 민자고속도로의 샛별마을 하부 통과 계획에 반대하고 우회노선 검토를 요구했다.

용인~성남 민자고속도로는 영동고속도로 마성IC와 수도권제1순환고속도로 성남IC를 잇는 15.4㎞ 왕복 4차로 사업이다. 현재 전략환경영향평가가 진행 중이며, 검토 중인 노선에는 분당 샛별마을 아래를 지나는 대심도 터널이 포함돼 있다.

주민들은 공사 과정의 소음과 진동, 분진, 환기구 설치 등으로 주거환경이 악화될 수 있다며 노선 변경을 요구하고 있다. 특히 샛별마을은 1기 신도시 재건축 선도지구여서 고속도로가 단지 아래를 통과하면 재건축 추진과 사업성에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다.

성남시는 전략환경영향평가에서 주민 의견을 반영해 반대 의견을 제출하고, 공동주택단지를 피해 가는 우회노선을 국토부와 사업시행자에 건의할 방침이다.

성남시 관계자는 “공동주택단지 하부를 통과하는 노선은 주거환경과 재산권은 물론 재건축에도 영향을 미칠 수 있다”며 “주민 피해를 최소화할 수 있도록 우회노선이 검토되도록 적극 대응하겠다”고 말했다.

국토부는 이 사업이 경부·영동고속도로의 상습 정체를 해소하고 성남·용인 등 수도권 동남부의 교통 여건을 개선하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다. 다만 최종 노선은 전략환경영향평가와 주민 의견 수렴 결과 등을 종합적으로 검토해 결정할 방침이다.


한상봉 기자
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