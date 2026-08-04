용인~성남 고속도로 ‘샛별마을 통과’ 반대…우회 요구

성남시, 재건축 선도지구·주거환경 영향 우려

국토부 “교통난 해소 기대 … 주민 의견 검토”



국토교통부가 추진 중인 용인~성남 민자고속도로 노선도

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경기 성남시가 국토교통부가 추진 중인 용인~성남 민자고속도로의 샛별마을 하부 통과 계획에 반대하고 우회노선 검토를 요구했다.용인~성남 민자고속도로는 영동고속도로 마성IC와 수도권제1순환고속도로 성남IC를 잇는 15.4㎞ 왕복 4차로 사업이다. 현재 전략환경영향평가가 진행 중이며, 검토 중인 노선에는 분당 샛별마을 아래를 지나는 대심도 터널이 포함돼 있다.주민들은 공사 과정의 소음과 진동, 분진, 환기구 설치 등으로 주거환경이 악화될 수 있다며 노선 변경을 요구하고 있다. 특히 샛별마을은 1기 신도시 재건축 선도지구여서 고속도로가 단지 아래를 통과하면 재건축 추진과 사업성에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다.성남시는 전략환경영향평가에서 주민 의견을 반영해 반대 의견을 제출하고, 공동주택단지를 피해 가는 우회노선을 국토부와 사업시행자에 건의할 방침이다.성남시 관계자는 “공동주택단지 하부를 통과하는 노선은 주거환경과 재산권은 물론 재건축에도 영향을 미칠 수 있다”며 “주민 피해를 최소화할 수 있도록 우회노선이 검토되도록 적극 대응하겠다”고 말했다.국토부는 이 사업이 경부·영동고속도로의 상습 정체를 해소하고 성남·용인 등 수도권 동남부의 교통 여건을 개선하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다. 다만 최종 노선은 전략환경영향평가와 주민 의견 수렴 결과 등을 종합적으로 검토해 결정할 방침이다.한상봉 기자