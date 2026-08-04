(사)전남뿌리기업협회·순천제일대 맞손···‘산학협력 업무협약’ 체결

외국인 기술인력 교육부터 현장실습·취업·지역정주까지



기순도 전남뿌리기업협회 회장과 성동제(오른쪽) 순천제일대 총장이 업무협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다.

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(사)전남뿌리기업협회와 순천제일대학교가 4일 외국인 뿌리산업 기술인력 양성과 지역 정주 지원을 위한 산학협력 업무협약을 체결했다. 순천제일대는 산업통상자원부의 뿌리산업 외국인 기술인력 양성사업 수행 대학이다.이날 협약은 지역 제조업과 뿌리산업의 인력난 해소와 외국인 기술인력의 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 마련됐다. 두 기관은 교육과 산업현장을 연계한 산학협력 체계를 구축하고, 기업이 필요로 하는 실무형 기술인력을 양성해 전남 뿌리산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 뜻을 모았다.순천제일대는 다양한 정부 재정지원사업과 산학협력 프로그램을 통해 현장 중심의 전문기술인력 양성 체계를 운영하고 있다. 지역 산업 수요를 반영한 실무교육과 취업 연계 프로그램을 지속적으로 추진하고 있다. 이러한 교육 역량을 바탕으로 이번 협약을 통해 전남 뿌리기업과의 협력을 더욱 강화하게 됐다.이번 협약에 따라 양 기관은 ▲외국인 뿌리산업 기술인력 양성 교육과정 운영 ▲현장실습 및 실무교육 지원 ▲교육시설 및 기자재 공동 활용 ▲외국인 기술인력 취업 지원 ▲산학관 협력 활성화를 위한 정보 및 자료 공유 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.특히 협회 회원 기업과 연계한 현장실습을 확대하기로 했다. 기업 맞춤형 교육과 취업 연계를 통해 외국인 기술인력이 산업현장에 빠르게 적응하고 장기적으로 지역에 정착할 수 있는 선순환 체계도 구축할 계획이다.기순도 전남뿌리기업협회 회장은 “전남 뿌리산업은 지역 제조업의 근간이지만 인력 부족 문제가 갈수록 심화되고 있다”며 “외국인 기술인력의 교육, 현장실습, 취업, 지역 정주까지 연계하는 협력체계를 구축해 기업의 인력난 해소와 지역 산업 경쟁력 강화에 실질적으로 기여하겠다”고 말했다.성동제 순천제일대 총장은 “대학이 보유한 현장 교육 역량과 산학협력 경험을 바탕으로 산업현장에서 즉시 활용 가능한 실무형 기술인력을 양성하겠다”며 “전남뿌리기업협회와 긴밀한 협력을 통해 외국인 기술인력이 안정적으로 정착하고 지역 산업 발전에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자