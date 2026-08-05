신미숙 경기도의원 “학생배치는 숫자만이 아닌 통학 안전과 학습권 함께 살펴야”



▲신미숙 의원이 지난 30일 화성오산교육지원청 관계자와 만나 동탄지역 학생 배치 현안 및 맞춤형 교육사업 추진 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 여성가족평생교육위원회 신미숙 부위원장(더불어민주당, 화성4)이 지난 30일 화성오산교육지원청 관계자들과 간담회를 갖고 동탄 지역의 학생 배치 현안과 맞춤형 교육 사업 추진 방안을 종합적으로 논의했다.이날 간담회에서 신 부위원장은 2028년 7월 입주가 예정된 동탄2 A76-2BL(1,524세대 규모, 초등학생 약 413명 유입 예상) 구역의 초등학교 통학 구역 변경 검토 현황을 집중 점검했다. 해당 블록은 당초 이솔초와 정현초로 학생을 분산 배치할 예정이었으나, 교육지원청 측은 이솔초의 수용 여력을 고려해 정현초 단일 통학 구역으로 조정하는 안을 검토 중이다.신 부위원장은 해당 안건에 대해 단순 수치상의 배치를 넘어 실제 도보 이동 거리, 통학로 안전성, 통학버스 운영 여건 등을 세심히 확인할 것을 당부했다. 아울러 정현초의 학급당 학생 수, 특별교실 확보 현황, 학교별 최초 시설 계획 및 교실 전환 내역, 학년별 학생 수 등 구체적 자료를 요청하며 종합적인 대책 마련을 주문했다.신미숙 부위원장은 “학생 배치는 교실에 몇 명을 배치할 수 있는지만 계산해 결정할 문제가 아니다”며 “통학 안전과 특별교실 이용, 교육 환경과 학습권까지 종합적으로 살펴야 한다”고 강조했다.이어 공유학교 등 학교 밖 교육 사업과 관련해서는 화성시의 광범위한 생활권과 지역별 특성을 반영한 교육 과정이 운영되어야 한다고 제안했다. 특히 동탄 지역에 위치한 대학, 기업, 전문가 네트워크를 연계해 AI·반도체 등 첨단 산업과 문화예술·체육 분야 프로그램을 확대하고, 공공기관 및 학교의 유휴 공간을 적극 활용하는 방안을 제시했다.이를 실현하기 위해 교육지원청, 화성시, 지역 재단, 학교 및 민간 전문가가 상호 정보 및 공간을 공유하고 과제를 공동 기획하는 실무 협력 체계 구축을 요청했다.신 부위원장은 “대학과 기업, 전문가, 공공 시설을 연결해 지역 전체가 하나의 학교처럼 기능하도록 해야 한다”며 “모든 학생에게 다양한 배움의 기회가 제공되는 화성형 교육 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터