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최수연 경기도의원, 양주 옥정·회천 신도시 과밀학급 해소 및 안전한 통학환경 조성 논의

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▲최수연 의원이 4일 경기도의회 양주상담소에서 동두천양주교육지원청 관계자들과 양주 신도시 과밀학급 해소 및 통학 환경 개선을 위한 정담회를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 최수연 의원(더불어민주당, 양주3)이 지난 8월 4일 경기도의회 양주상담소에서 동두천양주교육지원청 관계자들과 정담회를 열고, 양주 옥정·회천 신도시 내 학교 설립 현황과 지역 교육 여건 개선 방안을 논의했다.

이날 정담회에는 동두천양주교육지원청 이신숙 양주교육지원센터장, 김은영 양주학생배치팀장, 최은미 양주관재대외팀장을 포함한 관계자 6명이 참석해 신도시 내 학교 설립 진행 상황과 주요 검토안을 보고했다.

보고를 받은 최수연 의원은 지속적인 인구 유입으로 발생하는 학급 과밀 문제에 대해 학부모와 학생들이 겪는 불편에 공감을 표하며 신속하고 실효성 있는 대응책 마련을 당부했다. 최 의원은 “양주의 지속적인 인구 유입에 따른 학급 과밀 문제로 학부모와 학생들이 겪는 불편에 깊은 공감을 표하며, 신속하고 실효성 있는 대응책이 필요하고 “과밀 학급 문제 해결을 위해 학교 설립을 차질 없이 빠르게 추진할 필요가 있다”라고 강조했다.

아울러 최 의원은 학교 신설 추진과 함께 학생들의 안전한 통학 환경 조성이 선행되어야 함을 지적했다. 이에 따라 ▲스쿨존 및 픽드롭존 동선 확보 ▲교문 출입구 안전 문제 개선 ▲예체능 모듈러 교실 추가 도입 검토 ▲지역 내 학교 추가 신설 등을 교육지원청 측에 적극 요청했다.

최 의원은 “앞으로도 경기도 및 경기도교육청 교육지원청과 긴밀히 소통하고 적극 협력하여 학생들이 더 안전하고 쾌적한 환경에서 교육받을 수 있도록 힘쓰겠다”라고 밝혔다.


양승현 리포터
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