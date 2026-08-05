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장경임 경기도의원, 경기녹색구매지원센터와 간담회 개최

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▲장경임 의원이 4일 경기녹색구매지원센터 관계자들과 만나 ‘2026년 경기도 녹색유아기관 만들기 지원사업’ 예산 감액에 따른 현장 의견을 청취하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 교육행정위원회 장경임 의원(더불어민주당, 비례)이 지난 8월 4일 경기녹색구매지원센터 관계자들과 간담회를 열고 ‘2026년 경기도 녹색유아기관 만들기 지원사업’의 추진 상황을 점검하며 예산 감액에 따른 현장 애로사항을 청취했다.

이날 간담회에서는 경기도 주민참여예산으로 진행 중인 녹색유아기관 만들기 사업의 2차 교부금 감액 검토 소식이 전해지면서, 사업 운영이 차질을 빚을 수 있다는 우려가 제기됐다. 현재 해당 사업에는 도내 25개 시·군에서 총 202개 유아기관이 참여해 친환경 시설 개선, 교육 콘텐츠 개발, 녹색소비 실천 프로그램 등을 추진하고 있어 사업의 연속성 확보가 절실한 상황이다.

센터 관계자는 “사업이 이미 진행 중인 상황에서 지원이 중단되면 참여 기관과의 약속을 지키기 어려워지고, 현장의 신뢰가 크게 흔들릴 수 있다”며 지속적인 예산 지원의 필요성을 호소했다.

이에 대해 장경임 의원은 단순한 예산 규모 조정을 넘어 행정 신뢰도 유지가 걸린 문제임을 지적했다. 장 의원은 “예산 규모의 문제가 아니라 이미 행정을 믿고 참여한 기관들과의 약속을 어떻게 지킬 것인가의 문제”라며 “현장의 혼란을 최소화할 수 있도록 사업 추진 경과와 예산 조정 필요성을 면밀히 살펴보겠다”고 강조했다.

아울러 장 의원은 “기후위기 대응과 녹색생활 실천은 미래 세대를 위한 중요한 정책인 만큼, 현장에서 성과를 내고 있는 사업들이 안정적으로 추진될 수 있도록 관계 부서와 지속적으로 협의하겠다”고 약속했다.


양승현 리포터
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