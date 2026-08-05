조병진 경기도의원, 중등교육과 업무보고서 “공교육 진학지도 강화 및 지역 격차 해소 당부”

경기진학정보센터·고교학점제 맞춤형 대입 컨설팅 등 핵심 진학 사업 점검

“지역 간 진학 정보 불균형 해소 위한 관련 조례 제·개정 준비 중”



▲ 지난 4일 경기도의회에서 도교육청 중등교육과와 간담회를 갖은 조병진 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 조병진 의원(더불어민주당, 의정부4)은 지난 4일 도의회에서 도교육청 중등교육과와 간담회를 열고, 주요 진학 지원 사업의 추진 현황을 보고받았다.이날 업무보고는 ▲경기진학정보센터 운영 현황 ▲대입진학 상담 운영 ▲고교학점제 기반 맞춤형 대입진학 컨설팅 등 도내 학생과 학부모를 위한 공교육 차원의 진학지도 체계를 다각도로 점검하기 위해 마련됐다.조 의원은 사교육 의존도를 낮추고 공교육의 신뢰를 높이기 위해 진학지도의 중요성을 재차 강조했다. 또한“학생들과 학부모들이 체감할 수 있는 맞춤형 대입 정보 제공에 있어 경기도교육청의 주도적인 역할이 매우 중요하다”면서 “특히 현재 운영 중인 경기진학정보센터의 경우 남부에 비해 북부 지역의 활성화가 미진한 만큼 이에 대한 실질적인 개선책 마련이 시급하다”고 지적했다.이어 조 의원은 권역별 진학 정보 접근성의 불균형을 해소하기 위한 정책적 대안을 제안했다. 조 의원은 “현재 진학정보센터가 남부와 북부에만 국한되어 있어 넓은 도내 지역의 진학 수요를 모두 수용하기에는 한계가 있다”며 “향후 동부와 서부 권역까지 진학정보센터를 확대 설치하여 경기도 내 어느 지역에 거주하더라도 균등하고 전문적인 대입 진학 컨설팅을 받을 수 있는 인프라를 구축해야 한다”고 강력히 당부했다.끝으로 조 의원은 진학정보센터의 권역별 확대와 안정적인 운영 기반을 다지기 위해 관련 조례 정비를 추진 중이라고 전했다. 그는 지역에 따른 진학 정보 격차를 해소하고, 모든 도내 학생들이 실질적인 지원을 받을 수 있도록 명확한 법적·제도적 근거를 마련하겠다고 역설했다.류정임 리포터