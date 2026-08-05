박상현 경기도의원, 차세대융합기술연구원 발전모델·기관 정체성 정립 제안



▲ 차세대융합기술연구원 연구본부 관계자와 회의를 진행한 박상현 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 박상현 의원(더불어민주당, 부천2)이 차세대융합기술연구원 연구본부 관계자들과 만나 기관의 발전 모델과 정체성 확립 방안을 심도 있게 논의했다. 이번 자리는 앞선 업무보고에서 제안된 ‘독자적인 연구개발(R＆D) 모델 구축’의 후속 조치를 구체화하기 위해 마련됐다.이날 관계자는 경기도의 정책 방향과 산업 동향을 살핀 중장기 연구개발 전략을 세우고자 정책연구를 추진할 계획이라고 밝혔다. 국가 과학기술 정책 및 지역 주도 혁신 기조를 연계해 연구개발 로드맵을 그리고, 향후 신규 사업 기획과 과제 발굴의 든든한 토대로 삼겠다는 구상이다.이에 대해 박 의원은 연구개발 분야를 선정하는 것보다 먼저 해결해야 할 과제로 기관의 정체성 확립을 제시했고 “반도체와 미래 모빌리티, 로봇, 이차전지 등 중점 연구 분야는 시대 변화에 따라 계속 달라질 수 있다”며 “그러나 차세대융합기술연구원이 어떤 철학과 역할을 가진 기관인지에 대한 답은 흔들려서는 안 된다”고 말했다.이어 “서울대학교와 경기도가 함께 만든 국내에서도 보기 드문 연구기관인 만큼 다른 출연연구기관을 따라가는 것이 아니라 차세대융합기술연구원만의 독자적인 발전 모델을 만들어야 한다”며 “기관의 정체성이 분명해야 연구개발 방향도 명확해지고, 경기도 산업 발전에 기여하는 차별화된 연구기관으로 성장할 수 있다”고 강조했다.또한 박 의원은 해외 혁신 사례를 언급하며 “세계적인 대학과 지역산업이 긴밀하게 협력해 지역경제를 성장시킨 사례는 다양하다”며 “차세대융합기술연구원도 서울대학교의 연구 역량과 경기도 산업현장을 연결하는 경기도형 연구혁신 모델을 구축해야 한다”고 제안했다.회의에서는 연구원의 중장기 경영 고도화 전략과 연계한 정책연구를 추진하는 한편, 기관의 발전 모델과 정체성 정립 방안을 지속적으로 논의해 나가기로 했다.박 의원은 “중점 연구를 무엇으로 할 것인지를 논의하기에 앞서 차세대융합기술연구원이 왜 존재하고 어떤 가치를 만들어 갈 기관인지를 먼저 정립해 경기도가 투자하는 대표 연구기관으로서 대한민국을 대표할 새로운 연구기관 모델을 만들어 갈 수 있도록 의회 차원에서 적극 지원하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터