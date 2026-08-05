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안계명 경기도의원 “‘평택호 관광단지 개발사업’ 신속추진 위해 도의회 차원의 철저한 점검 나설 것”

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▲안계명 의원이 4일 경기도의회 평택상담소에서 평택도시공사 관계자들로부터 ‘평택호 관광단지 개발사업’ 추진 현황을 보고받고 사업 차질 없는 진행을 당부하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 도시환경위원회 안계명 의원(더불어민주당, 평택 5)이 지난 4일 경기도의회 평택상담소에서 평택도시공사 관계자들로부터 ‘평택호 관광단지 개발사업’의 진행 상황을 보고받고 향후 추진 계획을 면밀히 점검했다.

‘평택호 관광단지 개발사업’은 평택시 현덕면 권관리 일원 66만 3,013㎡ 부지에 총사업비 4,445억 원을 투입해 숙박·상가·관광휴양오락·공공편익 시설 등을 구축하는 대규모 휴양·관광 인프라 조성 프로젝트다. 평택시는 지난해 12월 주민 의견을 반영한 ‘평택호관광단지 지정 및 조성계획변경(안)’ 승인을 경기도에 신청한 바 있으며, 올해 말까지 지장물 철거 작업을 완료할 예정이다.

이날 업무 보고를 받은 안계명 의원은 공공 부문의 신속한 부지 매입과 과감한 추진력을 주문했다. 안 의원은 “본격적인 개발을 위한 사전 절차가 마무리 단계에 접어든 만큼 평택시가 당초 계획된 부지를 신속히 매입해 사업 추진의 기반을 마련해야 한다”며 “공공이 먼저 굳건한 추진 의지를 보여주어야 나머지 민간 부지의 순조로운 분양과 투자를 이끌어낼 수 있다”고 강조했다.

이어 적기 인허가 절차 진행을 위한 도의회 차원의 중재 역할도 약속했다. 안 의원은 “성공적인 궤도 진입을 위해서는 경기도의 조성계획 변경 승인 등 핵심 행정 절차가 적기에 이루어지는 것이 필수적”이라며 “경기 남부권의 핵심 관광 인프라를 구축한다는 거시적 관점에서 평택도시공사가 경기도 및 관련 부서와 원활히 소통할 수 있도록 도의회 차원의 가교 역할을 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.

마지막으로 안 의원은 “평택호 관광단지는 단순한 지역 유원지를 넘어 도민 모두가 향유할 소중한 수변 관광 자산이자 지역 경제 활성화의 중심축이 될 것”이라며 “인허가 진행 상황을 면밀히 살피고 전체 개발 일정에 차질이 없도록 지속적이고 철저하게 점검해 나가겠다”고 덧붙였다.


양승현 리포터
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