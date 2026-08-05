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김일중 경기도의원, 도시환경위원회 활동 시작하며 이천시 주요 현안 청취

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▲김일중 의원이 경기도의회 이천상담소에서 이천시 주요 부서 관계자들과 간담회를 열고 지역 현안사업 추진 상황을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 김일중 의원(국민의힘, 이천1)이 도시환경위원회 상임위원회 활동의 일환으로 이천시 소관 부서들과 간담회를 열고 지역 주요 현안 사업의 추진 상황 점검 및 향후 협력 방안 모색에 나섰다.

이날 간담회에는 도의회 도시환경위원회 소관 부서인 이천시 도시과, 허가과, 주택과, 건축과, 환경보호과, 자원순환과 관계자들이 대거 참석해 부서별 주요 사업의 추진 현황과 추진 일정, 예상되는 현안 사항 등을 공유했다.

참석자들은 각 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 필요한 행정적 지원 사항과 기관 간 협력 방안에 대해 다각도로 의견을 교환했다.

김일중 의원은 각 부서의 업무 보고를 청취한 후 “시민의 삶의 질 향상과 지역 발전을 위해 추진되는 주요 사업들이 차질 없이 진행될 수 있도록 의회와 집행부가 긴밀히 협력해야 한다”며 “도시환경위원회 위원으로서 현장의 목소리를 바탕으로 정책적 지원과 합리적인 대안 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “앞으로도 집행부와 지속적으로 소통하며 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 갈 수 있도록 적극적인 의정활동을 펼치겠다”고 강조했다.

한편, 김 의원은 이번 간담회를 시작으로 도시환경위원회 소관 주요 사업 현장에 대한 점검과 관계 기관과의 소통을 이어가며 지역 현안 해결과 이천시 발전을 위한 의정활동을 지속할 계획이다.

양승현 리포터
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