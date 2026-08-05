김일중 경기도의원, 도시환경위원회 활동 시작하며 이천시 주요 현안 청취



▲김일중 의원이 경기도의회 이천상담소에서 이천시 주요 부서 관계자들과 간담회를 열고 지역 현안사업 추진 상황을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 김일중 의원(국민의힘, 이천1)이 도시환경위원회 상임위원회 활동의 일환으로 이천시 소관 부서들과 간담회를 열고 지역 주요 현안 사업의 추진 상황 점검 및 향후 협력 방안 모색에 나섰다.이날 간담회에는 도의회 도시환경위원회 소관 부서인 이천시 도시과, 허가과, 주택과, 건축과, 환경보호과, 자원순환과 관계자들이 대거 참석해 부서별 주요 사업의 추진 현황과 추진 일정, 예상되는 현안 사항 등을 공유했다.참석자들은 각 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 필요한 행정적 지원 사항과 기관 간 협력 방안에 대해 다각도로 의견을 교환했다.김일중 의원은 각 부서의 업무 보고를 청취한 후 “시민의 삶의 질 향상과 지역 발전을 위해 추진되는 주요 사업들이 차질 없이 진행될 수 있도록 의회와 집행부가 긴밀히 협력해야 한다”며 “도시환경위원회 위원으로서 현장의 목소리를 바탕으로 정책적 지원과 합리적인 대안 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이어 “앞으로도 집행부와 지속적으로 소통하며 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 갈 수 있도록 적극적인 의정활동을 펼치겠다”고 강조했다.한편, 김 의원은 이번 간담회를 시작으로 도시환경위원회 소관 주요 사업 현장에 대한 점검과 관계 기관과의 소통을 이어가며 지역 현안 해결과 이천시 발전을 위한 의정활동을 지속할 계획이다.양승현 리포터