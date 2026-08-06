박은경 경기도의원, 안산 직업교육 혁신 논의… 교육지원청과 머리 맞대



▲ 지난 5일 경기도의회 안산상담소에서 안산교육지원청 관계자들과 간담회를 가진 박은경 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 박은경 의원(더불어민주당, 안산6)은 지난 5일 경기도의회 안산상담소에서 안산교육지원청 관계자들과 간담회를 열고, ‘2026 안산 지역직업교육 현황 보고 및 향후 추진 방향’을 주제로 지역 직업교육 발전 방안을 논의했다.이번 간담회는 안산 지역 특성화고와 직업교육 체계의 현주소를 진단하고, 지역 산업계의 수요에 맞춘 인재 양성을 위해 교육지원청·지자체·유관기관 간의 긴밀한 공조 방안을 논의하고자 개최됐다. 이날 안산교육지원청 관계자들은 올해 직업교육의 주요 성과를 공유하는 한편, 향후 현장 소통과 협력을 한층 강화하기 위한 지역협력위원회 구성 및 운영 계획을 발표했다.특히 박 의원은 안산시의원 재직 시절 ‘안산시 직업교육혁신지구 사업 활성화 조례’를 대표 발의·제정하여 지역 직업교육 활성화를 위한 제도적 기반을 마련한 바 있다. 이에 이번 간담회는 박 의원이 지역 직업교육 발전을 위해 지속적으로 펼쳐온 의정활동의 연장선이라는 점에서 더욱 뜻깊은 자리가 됐다.박 의원은 “안산은 첨단 산업단지와 다문화 인구 등 지역적 특수성과 역동성을 갖춘 도시인 만큼 지역 산업 수요에 부합하는 차별화된 직업교육 생태계 조성이 무엇보다도 중요하다”면서 “시의원 시절 마련한 조례의 취지를 바탕으로 경기도의회 차원에서도 예산과 정책 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.이어 박 의원은 “학생들이 지역에서 양질의 직업교육을 받고 지역 기업에 취업해 안정적으로 정주하는 선순환 체계가 구축될 수 있도록 안산교육지원청 및 유관기관과 지속적으로 소통하고 협력해 나가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터