10월 울산은 ‘거대한 문화 놀이터’

2일 강동몽돌해변 1500대 드론·불꽃쇼로 화려한 개막

시립미술관 이중섭 특별전 개최… 이건희 컬렉션 등 140점 출품

AR 보물찾기·선바위 축제 등 도심 곳곳 한 달 내내 행사 풍성



지난해 10월 울산 북구 강동몽돌해변에서 열린 2025 울산불꽃축제 북구 제공

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울산시가 10월 ‘문화의 달’을 맞아 화려한 불꽃축제부터 수준 높은 미술 전시까지 도시 전역에서 다채로운 문화행사를 개최한다고 29일 밝혔다.시에 따르면 10월 축제를 알리는 첫 행사로 밤하늘을 수놓을 ‘2026 울산불꽃축제’가 열린다. 오는 2일 오후 7시 30분 북구 강동몽돌해변에서 열리는 이번 축제는 1500대의 드론을 동원한 대규모 라이트쇼와 음악·영상이 어우러진 멀티미디어 불꽃쇼를 선보인다.이어 3~4일에는 남구 왕생로 일원과 문화공원 일대에서 ‘왕생로 빛거리 축제’로 가을밤의 낭만을 더한다.울산시립미술관은 10월 15일부터 내년 1월 17일까지 특별전 ‘끝내지 못한 이야기-국민화가 이중섭’을 개최한다. 국립현대미술관의 이건희 컬렉션 109점을 비롯해 삼성리움미술관, 제주도 이중섭미술관 등에서 대여한 회화, 은지화 등 총 140여 점이 출품된다. ‘황소’, ‘세 사람’ 등 평소 접하기 어려운 명작들을 한자리에서 감상할 수 있다.전시 개막에 맞춰 15일부터 17일까지 중구 문화의 거리에서는 ‘아트스트리트 울산 2026’이 열린다. 이중섭 전시와 연계해 시민들이 은지화·초상화 그리기 등에 직접 참여하며 지역 상권 활성화에도 기여할 전망이다.가을 정취를 만끽할 수 있는 야외 축제도 풍성하게 마련됐다. 17일 태화강국가정원 남구 둔치에서 열리는 ‘울산 피크닉 페스티벌’은 스마트폰 앱(보물 찾고)을 활용한 증강현실(AR) 보물찾기로 이색적인 즐거움을 선사한다. 23~24일에는 울주군 선바위 공원에서 소원을 들어주는 백룡을 주제로 한 ‘태화강의 전설 선바위 축제’가 열려 달빛놀이와 명랑 운동회 등 다채로운 프로그램을 진행한다.이 밖에도 한 달 내내 울산 곳곳이 무대로 변신한다. ▲울산 직장인 가요제 왕중왕전(9일, 태화강국가정원) ▲울산 비보이 페스티벌(17일, 울산대공원) ▲제46회 울산예술제(20일~11월 9일, 문화예술회관) ▲울산 떡, 빵앗간 축제(24~25일, 태화강체육공원) ▲힙크닉 페스티벌 in 울산(31일~11월 1일, 십리대밭 축구장) 등이 잇따라 열린다.행사 관련 자세한 일정과 정보는 울산문화행사 공식 누리집 ‘울산문화24(www.ulsanculture.kr)’에서 확인할 수 있다.울산 조원일 기자