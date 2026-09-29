평택 포승지구에 삼성전자 가전제품 첨단자동화 물류센터 조성



29일 경기경제청에서 김능식 경기경제자유구역청장(오른쪽), 최원용 평택시장(왼쪽), 박순철 삼성전자 부사장(CFO) 등이 ‘삼성전자 CDC 물류센터 투자협약’을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 경기경제청 제공

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경기경제자유구역청과 평택시, 삼성전자가 경기경제자유구역 평택 포승(BIX)지구에 5000억 원 규모의 첨단 자동화 물류센터를 조성한다.경기경제자유구역청은 29일 경기경제청에서 김능식 경기경제자유구역청장, 최원용 평택시장, 박순철 삼성전자 부사장(CFO) 등 주요 관계자가 참석한 가운데 ‘삼성전자 CDC 물류센터 투자협약’을 체결했다.CDC는 ‘센트럴 디스트리뷰션 센터(Central Distribution Center)’의 약자로, 제품의 입·출고와 보관, 분류, 배송 등 물류 전반을 통합적으로 관리하는 곳이다.협약에 따라 삼성전자는 평택 포승(BIX)지구 물류시설용지 약 11만㎡(3만 3,830평)에 총 5000억 원을 투자해 가전제품을 취급하는 첨단자동화 물류거점센터를 조성한다. 지난해 3월 착공한 센터는 내년 6월 준공을 목표로 건립 중이다. 센터가 본격적으로 운영되면 약 300명의 고용 창출이 기대된다.경기경제자유구역청과 평택시는 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 관련 인허가와 행정 절차를 지원하고, 기업의 애로사항을 신속하게 해결하기 위한 상시 소통 창구를 운영할 계획이다.평택 포승(BIX)지구는 평택항과 인접하고 서해안고속도로 등 광역 교통망을 갖춘 산업·물류 거점이다. 삼성전자 CDC 물류센터가 준공되면 포승지구는 제조업 지원 기능과 첨단 물류 기능을 함께 갖춘 복합 산업거점으로 한 단계 도약할 것으로 기대된다.안승순 기자