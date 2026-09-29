‘44년 규제’ 인천 앞바다 야간 조업 풀었더니…꽃게 어획 ‘껑충’

3∼6월 시범운영 기간 지난해 대비 75.6% 증가



꽃게 이미지. 뉴시스

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44년 만에 야간 조업이 가능해진 인천 앞바다에서 올해 봄 꽃게 생산량이 대폭 증가한 것으로 나타났다.인천시는 올해 3∼6월 인천 연안 꽃게 생산량은 2096t으로, 지난해 같은 기간 1193t보다 903t(75.6%) 증가했다고 29일 밝혔다. 이 기간 어선 조업일수는 6.9%, 위판량은 10.6% 늘었다.인천·경기 연안에서는 안보 등을 이유로 1982년부터 야간 조업이 제한돼 어선이 일출부터 일몰까지만 조업할 수 있었다.해양수산부는 관계기관 협의를 거쳐 올해 3월 북위 37도 30분 이남 연안해역의 야간 조업을 시범 허용했고, 7월 1일부터 전면 허용했다. 이번 생산량 비교 대상인 3∼6월은 시범운영 기간이다.전면 허용 대상에서 제외된 강화해역에서는 7월 1일부터 올해 말까지 조업시간 연장을 시범운영하고 있다. 강화해역 전역은 하루 1시간, 남단 7개 어장은 봄·가을 성어기에 하루 최대 2시간 조업시간이 늘었다.올해 3∼6월 야간 조업에 참여한 어선은 하루 평균 51척이었다. 월별 하루 평균은 3월 39척, 4월 55척, 5월 59척, 6월 49척으로 집계됐다. 5월에는 하루 최대 97척이 참여한 날도 있었다.시는 꽃게 주 조업 시기인 9∼11월 야간 조업 참여 어선이 더 늘어날 가능성이 있다고 보고 하반기 조업 실적을 점검할 계획이다. 강화 서검어장 조업한계선 확대 등 추가 규제 개선 사항도 관계기관과 협의한다.김익중 시 농수산식품국장은 “44년 만의 규제 완화가 실제 조업 현장에서 성과로 이어지고 있다”며 “안전을 최우선으로 하면서 어업인의 조업 여건과 소득을 개선할 수 있는 불합리한 규제를 지속해서 발굴하겠다”고 말했다.강남주 기자