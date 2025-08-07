“기술은 생존, 특허는 미래”…경남도, 창업기업 지식재산권 확보 돕는다

경남도·특허진흥원·창조경제혁신센터 협약

우수 스타트업 권리화·특허 출원·등록 지원



업무협약 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 2025.8.7. 경남도 제공

경남도가 창업기업의 전 주기 지원 체계 구축을 공고히 하고 있다.도는 지난 6일 한국특허기술진흥원, 경남창조경제혁신센터와 ‘기술창업 기업의 특허 출원 및 지식재산권 확보’ 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.이날 협약은 특허 확보, 기술 보호, 기술 기반 사업화 등 창업기업 전 주기 지원 체계를 구축하려는 목표로 이뤄졌다.3개 기관은 ▲우수 스타트업 발굴·권리화 지원 ▲특허 출원·등록 관련 컨설팅 ▲선행기술조사·특허 가능성 분석 ▲지식재산 기반 창업 행사 등에 긴밀히 협력하기로 했다.도는 이번 협약을 두고 ‘특허 확보와 기술 보호를 통해 창업기업의 지속가능한 성장을 도모할 수 있는 전략적인 연대가 이뤄졌다’고 평가했다.김명주 경남도 경제부지사는 “기술창업 기업에 있어 기술은 곧 생존이며 지식재산은 미래를 담보하는 자산”이라며 “이번 협약은 창업기업의 기술을 지키고 더 큰 미래를 설계할 수 있도록 돕는 든든한 기반이 될 것”이라고 강조했다.김명섭 한국특허기술진흥원 원장은 “창업기업 기술이 보호받고 시장에서 통할 수 있도록 만드는 것이 특허의 힘”이라며 “지식재산을 성장의 디딤돌로 삼을 수 있도록 경남의 유망 스타트업을 실질적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.이날 협약 체결에 앞서 경남 창업지원기관협의회 간담회도 진행됐다. 경남도, 경남중소벤처기업청, 경남테크노파크, 경상국립대, 국립창원대, 김해의생명산업진흥원, 경남벤처투자 등 창업지원 관계자들은 한국특허기술진흥원 우수 지원 사례를 공유하고 창업기업 특허 출원 활성화 방안을 논의했다.창원 이창언 기자