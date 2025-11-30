서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 최후의 달동네 백사마을… 명품 주거단지로 변

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동구, 서울숲 일대 ‘삼표레미콘 성수공장’ 부지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 생활공간 주변 위험수목 202주 정비 완

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남표 ‘디지털 행정’ 아세안 6개국에 전파

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘건강 공동체’ 구로… 주민과 성과공유

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오늘 구청에 150여명 참석 예정
주요 활동 공유… 네트워크 강화


  •
지난해 12월 서울 구로구의 건강마을 공동체 평가보고회에서 건강소모임 회원들이 무대 공연을 하고 있다.
구로구 제공


서울 구로구가 12월 1일 구청 5층 강당에서 ‘건강마을 공동체 성과공유회’를 연다고 30일 밝혔다.

‘건강마을 공동체’는 지역 주민들이 함께 건강소모임을 구성해 마을의 보건사업 등 공동의 문제를 해결하기 위해 마련된 사업이다.

구는 올 한 해 동안 건강마을 공동체 사업에 참여한 주민들이 활동 성과를 공유하고 건강 네트워크 간 협력과 소통을 강화하기 위해 이번 행사를 마련했다. 건강마을 공동체 건강지도자와 소모임 회원 등 150여명의 주민이 참석할 예정이다.

행사 1부는 올 한 해 동안 추진된 주요 활동들을 공유하는 시간을 갖는다. 건강문제 발굴을 위한 정기회의를 하고 올해 건강문제 해결 활동과 구로G페스티벌 건강체험 한마당 등 지역 건강문화 확산 성과도 공유한다. 행사 2부는 14개 건강소모임에서 준비한 공연과 작품 전시로 꾸며진다. 난타, 라인댄스, 하모니카, 셔플댄스, 오카리나 등 무대 공연이 펼쳐져 주민들이 공동체 활동의 결실을 직접 체감할 수 있는 시간이다.

장인홍 구로구청장은 “주민 여러분의 노력이 더 건강한 마을을 만드는 만큼 구로구도 건강도시 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.


서유미 기자
2025-12-01 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

용산국제업무지구·전자상가 개발 본격화…“새로운 경제

국제업무·첨단산업·주거·문화 융합한 성장 엔진 구축

창동 개발로 다시 뛰는 도봉… 문화·경제 미래 도시

창동민자역사 내년 3월 완공 예정 총생산유발효과 7700억에 달해 서울아레나 ‘한류 중심지’로 부상 GTX C·우이방학역 인프라 확장 오언석 구청장 “장기 성장 출발점”

저소득 부모 겨울나기 걱정 없게… 분유 지원한 서초

산후조리원연합회와 전달식 진행 2000만원 상당 루비락 500통 기부

국공립 어린이집 늘리고 등하굣길 동행… ‘보육 도시

지방정부 정책 대회 ‘복지 최우수’ 정원오 구청장 “촘촘한 돌봄 앞장”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr