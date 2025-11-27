서울 초교 1·2학년 서울형 영어교육 시범 운영

서울Pn

지역아동센터에 콘텐츠 제공

서울시가 공교육에서 정규 영어교육이 시작되는 초등학교 3학년 이전 ‘영어 교육 공백기’에 있는 지역아동센터 학생들을 위한 맞춤형 영어교육을 시범 운영한다.

시는 지역아동센터에서 초교 1·2학년 학생 100명을 대상으로 ‘서울런 3.0-서울형 영어교육’을 시범 운영한다고 26일 밝혔다. 공교육의 영어 교육 공백기를 줄이고 학습 플랫폼 ‘서울런’의 지원 범위를 확장하기 위해서다. 기간은 다음달부터 6개월간이다.

기존 서울런 지원 대상은 중위소득 60% 이하 가구지만, 지역아동센터에서 양질의 영어교육 기회를 제공해 취약 가구의 사교육비 부담을 줄인다는 계획이다. 교육부의 ‘2024년 초중고 사교육비 조사’에 따르면, 초등학생 한명당 월평균 영어 사교육비는 14만 1000원으로 일반 교과 과목 중 가장 많다.

이번 시범 사업은 영어교육 전문 기관이 아동 발달 단계에 맞는 학습 모델을 설계하고 민간 영어교육 업체의 우수 학습 콘텐츠(일부 태블릿 포함)를 제공하는 방식이다. ﻿


김주연 기자
2025-11-27 20면
