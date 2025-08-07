“미래 성장 기반 마련” 박완수 경남지사, 경제부총리에 현안 사업 국비 요청

남부내륙철도 조기 개통 위해 공사비 3000억 건의

박완수(오른쪽) 경남도지사가 구윤철 제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 경남도 주요 현안을 설명하고 내년도 국비 반영을 요청하고 있다. 2025.8.7.

경남도는 기획재정부에 도내 주요 현안 국비 지원을 요청했다고 7일 밝혔다.박완수 도지사는 이날 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 남부내륙철도 공사비 반영을 포함해 경남 주요 현안과 내년도 국비 지원 필요성을 말했다.박 지사는 “수도권과 남부내륙 간 연결성을 획기적으로 개선할 남부내륙철도가 2030년 개통하려면 정부의 관심이 절실하다”며 “내년도 공사비로 3000억원을 반영해 줄 것”을 요청했다.이어 “이번 경남지역 수해와 같은 재해가 재발하지 않도록 정부의 실질적인 지원이 절실하며 경남의 미래 성장 기반을 만드는 데에도 중앙정부 관심이 필요하다”고 강조했다.박 지사는 구 부총리에게 ▲특별재난지역 호우피해 주택복구비 상향 ▲지방하천 준설 지원 ▲국가하천 승격 ▲배수장 관리체계 일원화 ▲노후 펌프 교체 지원 등 수해 복구·예방 방안도 제시했다. 지난 1일 이재명 대통령에게 특별재난지역 추가 선포·지원을 건의한 데 이은 후속 조치다.박 지사는 또 경남도가 역점을 두어 추진 중인 미래 전략산업 육성 계획을 설명하며 내년도 국비 반영을 요청했다. 우주항공, 조선·방산, 원전, 수산업이 중심으로 총 73억원 규모다.세부적으로 경남 사천 첨단우주항공 인큐베이팅 센터 구축, 방산혁신클러스터2.0(함정 MRO 클러스터 조성), 소형모듈원전(SMR) 제조부품 시험검사 지원센터 건립, 굴(K-oyster) 특화 수산식품 클러스터 조성 등에 지원이 필요하다고 박 지사는 강조했다.박 지사는 “경남은 우주항공산업 중심지로 도약할 준비가 되어 있다”며 “조선·방산, 원전 산업과 수산업 역시 세계적 경쟁력을 갖춘 만큼 정부의 적극적인 지원이 필요하다”고 말했다.창원 이창언 기자