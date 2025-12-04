경기 미래형 교수학습 ‘IB 월드스쿨’ 확산

서울Pn

21개 학교 인정… 후보 학교 44곳

경기도 21개 학교가 ‘국제바칼로레아(IB) 월드스쿨’ 인증을 받는 등 경기도교육청이 학생 성장 중심의 미래형 교수학습 확산의 기반을 다지고 있다.

‘IB 월드스쿨’은 스위스에 본부를 둔 비영리 교육재단 국제바칼로레아본부(IBO)가 개발·운영하는 학교 교육 프로그램이다. 학생의 자기 주도적 성장과 탐구력과 사고력 중심의 학습 경험을 강조한다.

3일 기준 경기도 소재 월드스쿨은 모두 21곳(초등 9·중등 5·고등 7)이다. 4곳이 인증 심사를 앞두고 있으며, 월드스쿨 과정을 운영 중인 ‘후보 학교’도 44곳에 이른다.

경기도교육청은 IB 교육 기반의 미래형 교수학습 확산을 위해 2026년 정책·구조적 지원을 더욱 확대할 계획이다.

우선, 지역별 IB 교육 초·중·고 연계 체제를 세우고 인증단계별 과제 이행을 위한 지침을 재정비한다.

연차별 성장 단계에 따른 맞춤형 지원 체계를 도입해, 학교 스스로 교육과정과 평가 체제를 내실화하도록 제도적 기반도 마련한다. 이와 함께 각 교육지원청과의 협업을 통해 IB 학교가 지역 안에서 균형 성장할 수 있도록 지원한다.


안승순 기자
2025-12-04 20면
