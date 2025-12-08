“포항 대게 먹으러 오세요”

7일 경북 포항시 죽도어시장에서 상인들이 갓 쪄낸 제철 대게를 손님에게 가져가고 있다. 포항 대게는 본격적인 조업이 시작되는 12월부터 이듬해 4월까지가 제철로 알려져 있다.

포항 뉴스1