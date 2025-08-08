“폭염에 맞선 시원한 반격”…강북구 도로 물청소 총력



서울 강북구가 열섬 현상 완화를 위해 주요 간선도로에 살수 작업을 진행하고 있는 모습. 강북구 제공

서울 강북구는 폭염으로부터 구민을 보호하고 도심 열섬 현상을 완화하기 위해 오는 31일까지 주요 간선도로를 대상으로 도로 물청소 작업에 나선다고 8일 밝혔다.이번 살수작업은 기상청의 폭염특보 발령 등 이상고온 시기에 대응하기 위해 기존보다 작업 횟수를 늘리고 민간 고압 살수차량을 추가 투입하는 등 폭염에 적극 대응하고자 추진된다.구는 총 12개 노선, 73㎞ 구간의 주요 간선도로를 대상으로, 오전 5시부터 오후 6시까지 하루 5~6회 이상 살수작업을 실시한다. 이를 위해 기존 고압 살수차 4대에 민간용역 차량 4대를 추가 투입해 총 8대의 살수차를 운행하고 있다.살수작업은 폭염특보가 발령되거나 필요시 공휴일을 포함해 최대 20일간 진행되며, 우천 시에는 작업을 중단한다. 특히 기온이 가장 높이 오르는 10시부터 16시 사이에는 살수작업을 집중적으로 강화해 체감온도를 낮추고, 보행자의 안전 확보에도 힘쓸 계획이다.이순희 강북구청장은 “이번 조치가 무더위 속에서 조금이나마 구민 여러분께 시원함을 드리고, 쾌적한 보행 환경을 조성하는 데 도움이 되기를 바란다”라며 “앞으로도 폭염과 같은 이상기후에 선제적으로 대응해, 모두가 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.임태환 기자