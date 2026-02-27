서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

종로구, 독립운동가 후손과 ‘107년 전 만세’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘사업성 보정계수’로 서울 정비사업 57곳 물꼬

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구 화곡동 전국 최대 정비사업 시동…59

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서초 40년 숙원 결실… 청담고, 잠원동 옮겨 개

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘서편제보성소리축제’ 대한민국축제콘텐츠 5년 연속 대상

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

대표 전통 예술축제 경쟁력 인정
5월 2일부터 사흘간 판소리 경연

전남 보성의 대표 문화예술 축제인 서편제보성소리축제가 5년 연속 대한민국축제콘텐츠대상 수상을 달성했다. 26일 보성군에 따르면 서편제보성소리축제가 지난 24일 열린 제14회 대한민국축제콘텐츠대상에서 축제 글로벌 명품 부문 대상을 받았다. 이 축제는 지난해까지 4년 연속 예술·전통 부문 대상을 수상한 바 있다.

축제 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 한국축제콘텐츠협회가 주관하는 축제콘텐츠대상은 콘텐츠 경쟁력과 운영 완성도, 관광객 만족도, 지역경제 기여도, 글로벌 성장 가능성 등을 종합 평가한다.

소리축제는 판소리 서편제의 본고장이라는 보성의 문화적 정체성을 기반으로 전국 판소리 경연대회, 명창 공연, 전통 예술 체험, 군민 참여형 문화 행사 등을 운영하며 전통 예술의 계승과 대중화를 ﻿이끌어온 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 권위 있는 전국 판소리 경연 운영과 완성도 높은 공연 콘텐츠, 지역 관광 자원과 연계한 프로그램을 통해 대한민국 대표 전통 예술 축제로서의 경쟁력을 인정받았다. 지난해 문화체육관광부 주관 공연전통예술 경연대회 축제 평가에서 최고인 S등급을 획득하기도 했다. 올해 28회를 맞은 소리축제는 오는 5월 2일부터 4일까지 보성군문화예술회관 일원에서 개최된다. 군은 판소리 경연의 권위를 더욱 강화하고 국악인 교류와 참여를 확대해 축제 경쟁력을 높일 계획이다.


보성 최종필 기자
2026-02-27 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr