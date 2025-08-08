김영록 전남지사 ‘호남발전특위’ 신설 환영

5·18정신 헌법전문 수록과 전남 의과대학 설립 등 기대



김영록 전남지사

김영록 전남지사가 8일 더불어민주당의 호남발전특별위원회 신설을 환영한다고 밝혔다.김 지사는 이날 자신의 페이스북을 통해 “드디어 호남의 목소리가 당 운영 전반에 제때, 제대로 반영될 수 있는 토대가 마련됐다”며 “5·18정신 헌법전문 수록과 전남 국립 의과대학 설립, 재생에너지 허브 구축, 제2 우주센터 조성, 무안국제공항 활성화 등 전남 핵심사업 추진이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다”고 말했다.이어 “호남은 민주당의 뿌리이자 본산이며 역대 민주 정부 탄생의 일등공신”이라며 “이런 호남이 그동안 합당한 대우를 받지 못해 경제화 과정에서 소외됐고, 중앙 정치 무대의 입지도 갈수록 좁아져 상실감이 크다”고 지적했다.특히 “이재명 대통령께서는 특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다고 강조하셨다”며 “이번 호남특위가 국가 발전과 민주화에 대한 호남의 헌신을 제대로 평가하고 획기적인 호남발전을 이끌어 줄 것으로 확신한다”고 강조했다.김 지사는 또 “전남도와 지역민이 함께 의견을 잘 전달하고 호남특위 활동을 뒷받침하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자