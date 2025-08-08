대치쌍용 1차, 최고 49층 수변 친화 주거지로…마천4구역엔 1254세대

제7차 정비사업 통합심의위원회



대치쌍용1차 아파트 재건축사업 정비계획 투시도

서울시 제공



마천4구역 주택재개발 정비사업 계획 조감도

서울시 제공



흑석9재정비촉진구역 주택정비형 재개발사업 조감도.

서울시



홍제3 주택재건축정비사업 투시도.

서울시

서울 강남구 대치쌍용1차 아파트가 최고 49층, 999세대 규모의 수변친화형 주거단지로 거듭난다.8일 서울시에 따르면, 지난 7일 열린 제7차 정비사업 통합심의위원회에서 ‘대치쌍용1차 아파트 재건축사업 정비계획(변경)’ 심의안을 의결했다.이번 결정으로 대치쌍용1차 아파트는 대규모 주거단지로 재탄생한다. 1983년 준공된 기존 5개 동, 15층, 630세대의 아파트에서 재건축 정비사업을 통해 6개 동, 최고 49층, 999세대(공공임대 132세대) 규모의 단지로 탈바꿈한다.인근의 양재천을 연결하는 녹지를 조성하고, 단지에 소규모 공원과 개방 공간을 만든다. 지역 주민이 양재천을 쉽게 이용할 수 있도록 쾌적한 수변친화 생활 환경을 만든다는 구상이다.다양한 지역 커뮤니티 시설도 도입한다. 서울형 키즈카페, 다함께 돌봄센터, 어린이집을 계획하고, 가로에는 상가와 어울림 마당을 배치한다.통합심의에서는 공원 접근성을 강화하고 과도한 단차가 나지 않도록 계획 수정을 요청한 상태다.뿐만 아니라 송파구에 남한산성을 품은 10개도 지상 33층 규모의 1254세대 대단지 아파트가 들어선다. 이번 통합심의에서는 ‘거여·마천 재정비촉진지구 마천4구역 주택재개발 정비사업(변경)’ 심의안도 조건부 의결되면서다.외관은 남한산성이 있는 청량산 산봉우리에 걸린 구름에서 착안해 디자인됐다. 일부 세대에서는 실내에서 남한산성의 풍경을 감상할 수 있다. 세대분리형 타입 101세대, 복층형 펜트하우스 8세대 등 다양한 특화설계도 반영했다. 2026년 착공이 목표다. 근린생활시설과 부대복리시설도 함께 생긴다.이밖에 서울 동작구 흑석9구역은 20개동 지상 25층 1540세대(공공임대 262세대)로 개발되고, 서대문구 홍제3구역(공공임대 55세대)은 620세대 친환경 공동주택이 들어선다. ‘흑석재정비촉진구역 흑석9구역 주택정비형 재개발사업(변경)’ 심의안과 ‘홍제3구역 주택재건축 사업(변경)’ 심의안도 전날 통합심의를 조건부 통과했다.흑석동 90번지 일대의 경우 기존 소규모 2개소로 계획했던 어린이집은 1개소로 통합하고 시설 규모를 확대했다. 주민 의견을 반영해 전망대와 라운지 등은 지역사회와 개방을 고려해 설계됐다.홍제동 104-41번지 일대에는 단지 중앙부에 인왕산 방향으로의 통경축을 확보했고, 통일로 변에는 서울형 키즈카페를 설치한다. 특히 제로에너지건축물 5등급 인증을 추진해 친환경 단지로 거듭날 전망이다.최진석 서울시 주택실장은 “앞으로도 노후 단지의 신속한 재건축사업 추진과 노후 주거지역 정비를 적극 지원하겠다”고 말했다.김주연 기자